Paola Barale e Roly Maden e Dario Cassini e Lucrezia Lando sono stati eliminati a Ballando con le Stelle 2022. La showgirl e l’attore sono stati penalizzati dalla giuria – che non ha apprezzato fino in fondo le loro esibizioni – e dal voto social. La Barale e Cassini sono finiti allo spareggio finale con Iva Zanicchi e Samuel Peron.

L’Aquila di Ligonchio e il suo ballerino hanno vinto la sfida con il 52% delle preferenze. Solo 41% per Paola mentre Dario non è andato oltre il 7%. La terza coppia che ha abbandonato lo show di Milly Carlucci è quella formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca: dopo settimane difficili, a causa di un infortunio alla caviglia, la giornalista ha deciso di ritirarsi e tentare il ripescaggio che ci sarà a dicembre.

La classifica tecnica della serata – composta esclusivamente dal voto dei giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto – è stata la seguente con due ex aequo al primo e quinto posto:

1. Alessandro Egger e Tove Villfor

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

3. Ema Stokholma e Angelo Madonia

4. Enrico Montesano e Alessandra Tripoli

5. Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Rosanna Banfi e Simone Casula

7. Iva Zanicchi e Samuel Peron

8. Gabriel Garko e Giada Lini

9. Paola Barale e Roly Maden

10. Dario Cassini e Lucrezia Lando

La classifica è cambiata con tesoretto e voto social

La classifica stilata dai cinque giurati è poi cambiata grazie al voto del pubblico e all’assegnazione del tesoretto. Quello del giornalista e conduttore Alberto Matano valeva 50 punti (come il punteggio ottenuto dalla ballerina per una notte Giovanna Ralli) ed è finito nelle mani di Gabriel Garko.

Il giornalista voleva premiare Lorenzo Biagiarelli ma ha poi cambiato idea dopo il trattamento riservato a Gabriel Garko, che è stato penalizzato dalla giuria nonostante l’operazione al braccio di qualche giorno fa. Il giudizio di Matano non è stato comunque confermato dal tribuno del popolo Rossella Erra che spezzato il punteggio per dare la metà proprio al fidanzato di Selvaggia Lucarelli.

Gabriel Garko penalizzato a Ballando con le Stelle

A pochi giorni dall’operazione al braccio Gabriel Garko è sceso in pista regalando al pubblico di Ballando con le Stelle un charleston più lento ma allo stesso tempo accattivante e travolgente. L’attore si è esibito per ultimo, sotto l’effetto di antidolorifici che, come ammesso dal diretto interessato, lo hanno stordito parecchio.

Selvaggia Lucarelli ha compreso le difficoltà di Garko ma ribadito che il concorrente, proprio come Luisella Costamagna, sta andando avanti con dei limiti evidenti che non rendono la gara equa. Alla fine la scrittrice ha rifilato un sei a Gabriel: per molti un affronto visto che alla Costamagna aveva dato zero la puntata precedente.

Molti telespettatori, seppur dispiaciuti, si sono schierati dalla parte di Selvaggia, rimarcando che in questi casi è più opportuno lasciare lo show anziché impuntarsi a tutti i costi. Diverso il pensiero di Alberto Matano, che ha salvato con il suo tesoretto Gabriel Garko per il percorso e l’impegno dell’attore.

Luisella Costamagna si è ritirata a Ballando con le Stelle

Dopo aver provato a ballare per settimane nonostante l’infortunio Luisella Costamagna alla fine ha deciso di ritirarsi. A pesare sulla scelta anche i recenti problemi di salute del suo ballerino e insegnante di danza Pasquale La Rocca. A inizio puntata la giornalista ha così comunicato la sua scelta:

“La guarigione è progressiva, costante, ma infinitesimale. Non abbastanza, troppo lentamente. Adesso la mia sfida è guarire, devo tornare al 100% e per guarire devo fermarmi. Vi ringrazio tantissimo per il sostegno, mi auguro possa esserci per il ripescaggio, quando ci auguriamo di tornare al 100%. Mi auguro che non vi sentiate traditi. Il tradimento sarebbe non fermarsi adesso, un tradimento nei confronti delle aspettative che ci sono. Abbiamo deciso di fermarci per recuperare, ci vuole tempo. Adesso è irrevocabile. C’è una prospettiva di ripescaggio”

Luisella Costamagna ha poi ringraziato Milly Carlucci e tutti i giurati ad eccezione di Selvaggia Lucarelli, l’unica a spingerla fin da subito a lasciare la gara a suon di zero. Quando poi la scrittrice ha preso la parola ha fatto sapere: “Sta evitando in tutti i modi di avere un confronto, avevo ragione, aveva bisogno di guarire, di fermarsi, di recuperare”.