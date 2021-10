Ballando con le Stelle 2021, prima puntata: 3 coppie sul podio, la classifica

Ballando con le Stelle è ufficialmente iniziato! La prima puntata della sedicesima edizione del varietà di Milly Carlucci ha regalato tanti momenti di divertimento e svago ma non sono mancate le polemiche. Come quella che ha visto protagonista Federico Fashion Style: la sua insegnante Anastasia Kuzmina si è scagliata contro la giuria per i voti troppo bassi. Ha invece stupito Morgan, che insieme alla ballerina Alessandra Tripoli – rientrata nel programma dopo un periodo di maternità – ha lasciato tutti di stucco con un vivace e travolgente charleston.

La classifica tecnica della prima puntata

La classifica tecnica della serata – composta esclusivamente dal voto dei giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto – è stata la seguente con due ex aequo al sesto e nono posto:

1. Morgan e Alessandra Tripoli

2. Mietta e Mykel Fonts

3. Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale

4. Sabrina Salerno e Samuel Peron

5. Arisa e Vito Coppola

6. Memo Remigi e Maria Ermachkova

Alvise Rigo e Tove Villfor

8. Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

9. Albano e Oxana Lebedew

Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira

11. Andrea Iannone e Lucrezia Lando

12. Federico Lauri e Anastasia Kuzmina

13. Fabio Galante e Giada Lini

La classifica è cambiata con tesoretto e voto social

La classifica stilata dai cinque giurati – Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni – è poi cambiata grazie al voto del pubblico e all’assegnazione del tesoretto. Quello assegnato dal giornalista e conduttore Alberto Matano valeva 50 punti (come il punteggio ottenuto da Pippo Baudo, ballerino per una notte) ed è finito nelle mani di Arisa. Giudizio confermato dal tribuno del popolo Rossella Erra che ha deciso di non spezzare il punteggio come accaduto invece tante volte in passato.

Sul podio della classifica finale, grazie al tesoretto e al voto social, sono dunque finiti Morgan-Alessandra Tripoli, Mietta-Mykel Fonts, Arisa-Vito Coppola: ogni coppia ha ottenuto un bonus di dieci punti valido per la seconda puntata di Ballando con le Stelle, in onda su Rai Uno sabato 23 ottobre. Come da tradizione nel corso della serata iniziale del varietà non c’è stato nessun eliminato.