Morgan a Ballando, battutaccia sull’ex Jessica: poi il gesto che spiazza tutti

Morgan, tra i concorrenti più attesi di questa edizione, è finalmente sceso in pista a Ballando con le Stelle 2021. Prima di esibirsi in un travolgente charleston con la ballerina Alessandra Tripoli il cantante si è raccontato in una clip di presentazione nella quale ha menzionato pure il caso Bugo al Festival di Sanremo. Marco Castoldi – questo il vero nome dell’artista – si è detto contento di poter cominciare una nuova fase della sua carriera nello show di Milly Carlucci.

Tra una confidenza e l’altra non è mancata una battutaccia nei confronti dell’ex fidanzata Jessica Mazzoli. “Spero di uscire da qui senza mettere incinta nessuno”, ha affermato ridendo Morgan. Un chiaro riferimento alla storia con la collega più giovane, sua ex allieva a X Factor. I due si sono conosciuti e innamorati grazie al talent show e pochi mesi dopo il primo incontro hanno allargato la famiglia con la nascita della piccola Lara.

In seguito all’arrivo della bambina, che oggi ha nove anni, la coppia è scoppiata. Attualmente i rapporti tra Morgan e Jessica Mazzoli sono tesi e l’ex concorrente del Grande Fratello ha più volte accusato l’ex compagno di non prendersi cura come dovrebbe della figlia. Come reagirà Jessica all’ennesima frecciatina dell’ex leader dei Bluvertigo?

Morgan stupisce tutti a Ballando con le Stelle

Stoccata a parte, Morgan ha lasciato tutti senza parole a Ballando con le Stelle. Insieme ad Alessandra Tripoli il 48enne ha messo in scena una performance travolgente e unica. Erano in pochi a scommettere sul talento di Morgan ma il musicista ha stupito il pubblico con la sua verve ed energia.

“Ha lasciato tutti senza parole, bravo Morgan”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Morgan è un artista eclettico e sorprendente. Bravissimo, ispirato e iconico in questa prima brillante esibizione”, ha aggiunto qualcun altro. Tanti, tantissimi, i complimenti sui social network per Morgan.

Marco Castoldi ha convinto pure la giuria: Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli hanno addirittura premiato il concorrente con un bel dieci. L’insegnante Alessandra Tripoli ha assicurato che il suo allievo ha grandi potenzialità e con la giusta costanza saprà stupire ancora di più sulla pista da ballo di Rai Uno.