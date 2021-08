Morgan contro Jessica: “Non avrò un euro dai miei concerti”, è scontro

Non c’è pace tra Morgan e Jessica Mazzoli. Nonostante le promesse, gli appelli e i tentativi di riappacificazione in tv i cantanti sono più lontani che mai. Neppure la presenza della piccola Lara riesce a ricongiungere i due ex, che si sono conosciuti e innamorati grazie al talent show X Factor.

Di recente Morgan – vero nome Marco Castoldi – ha condiviso un lungo sfogo su Instagram contro l’ex compagna, con la quale è ormai in guerra da parecchio tempo. Il nuovo concorrente di Ballando con le Stelle ha fatto sapere:

“Non potrò avere un euro da nessuno dei concerti che avrei dovuto fare questa estate. Tutto pignorato alla fonte, grazie Jessica! Ora capiamo bene se è più utile che io faccia la rivoluzione o se vincono definitivamente le bestie di Satana”

Affermazioni forti che non sono piaciute a Jessica Mazzoli, che ha replicato sul suo account Instagram furiosa più che mai:

“Abominevole da parte sua essere chiamata pubblicamente e non in questo modo! Incitando 200 mila persone contro la mia figura di donna ma soprattutto di madre di una bambina che sto crescendo completamente da sola”

L’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso ha inoltre rivelato di avere il Covid e di essere a casa da sola. Jessica ha spiegato di non aver ricevuto neppure una telefonata o un messaggio da parte di Morgan, con il quale il rapporto diventa sempre più difficile di anno in anno.

Lo scorso giugno, in un’intervista radiofonica, Jessica Mazzoli non ha nascosto di non avere più alcun tipo di legame con il suo famoso ex compagno. L’ex leader dei Bluvertigo ha interrotto, inoltre, ogni contatto con la figlia Lara, che vive in Sardegna con la madre.

Non solo: Jessica Mazzoli ha ribadito che la relazione con Morgan l’ha penalizzato tantissimo a livello artistico. La trentenne è oggi più famosa per le sue vicende personali che professionali. Un vero peccato per Jessica, che ha sempre creduto molto nel suo talento e nelle sue capacità.

A tal proposito Jessica Mazzoli si è detta pentita per alcune interviste realizzate nel salotto di Barbara d’Urso. Interviste, nello specifico le prime, in cui si è dimostrata troppo giovane, inconsapevole, incosciente e con una proprietà di linguaggio diversa da quella di oggi.

Jessica Mazzoli spera ora di poter andare avanti con il suo percorso musicale e, perché no, di rifarsi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La 29enne ha partecipato già a un Grande Fratello di Barbara d’Urso ma dopo poche settimane è stata costretta ad abbandonare il reality show per un problema d’appendicite.