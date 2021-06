Jessica Mazzoli e Morgan, il rapporto oggi: “Barbara d’Urso? Pentita”

In che rapporti sono oggi Jessica Mazzoli e Morgan? La piccola Lara sta crescendo ma la situazione tra l’ex concorrente di X Factor e l’ex leader dei Bluvertigo resta più tesa che mai. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Spettacolo la Mazzoli ha ribadito di non aver ad oggi alcun legame con l’ex compagno conosciuto a X Factor, dove lei era una concorrente mentre lui uno dei quattro giudici. Non solo: Jessica ha inoltre rimarcato che la sua storia d’amore con Marco Castoldi, questo il vero nome dell’artista, ha penalizzato parecchio la sua carriera, che non è mai riuscita a svoltare come la diretta interessata avrebbe voluto.

Queste le parole, più chiare che mai, di Jessica Mazzoli circa la sua relazione con Morgan:

“Morgan ha un background rinsecchito ad oggi e con lui non ha nessun tipo di rapporto. Niente di niente. La mia storia con lui mi ha penalizzata tantissimo a livello artistico”

Jessica Mazzoli si è detta inoltre pentita per alcune interviste rilasciate dall’amica Barbara d’Urso. Più volte nel corso degli ultimi anni Jessica è stata ospite di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso per parlare pubblicamente della sua delicata situazione famigliare. Oggi la Mazzoli non rifarebbe però alcune scelte fatte nel passato:

“Ho fatto delle scelte sbagliate. Tantissime interviste io le rinnego, soprattutto le prime da Barbara perché ero giovane, inconsapevole, incosciente, ingenua ed emotivamente presa dalla situazione di Morgan. Non avevo una buona proprietà di linguaggio anche dopo un anno che ero chiusa in casa a causa di un uomo che fa quello che fa”

L’ex compagna di Morgan ha inoltre ricordato la sua avventura ad X Factor, svelando che è stata penalizzata dall’inedito che è stata costretta a cantare. Un livido sul cuore, scritto da Gianluca Grignani, di cui Jessica non è mai stata convinta fino in fondo: una confidenza che solo oggi ha avuto il coraggio di ammettere pubblicamente.

Jessica Mazzoli spera ora di poter andare avanti con il suo percorso musicale e, perché no, di rifarsi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La 29enne ha partecipato già a un Grande Fratello di Barbara d’Urso ma dopo poche settimane è stata costretta ad abbandonare il reality show per un problema d’appendicite.

Oltre al Grande Fratello Vip Jessica Mazzoli sogna anche il Festival di Sanremo, al quale non ha ancora mai partecipato. E l’amore? Qualche tempo fa Jessica è uscita allo scoperto con il nuovo amore, il rapper Diablo Baby. Quest’ultimo ha supportato fin da subito la Mazzoli, scagliandosi pure contro Morgan.

Ad oggi non si hanno più notizie della coppia: i due non si fanno vedere più insieme da qualche tempo. Voglia di riservatezza o rottura definitiva?