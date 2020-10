Diablo Baby, fidanzato di Jessica Mazzoli, ha avuto un improvviso quanto duro sfogo contro Morgan. Ha parlato di “messaggi sconci e richieste inappropriate”. Jessica non se ne è stata in silenzio

Diablo Baby, il fidanzato di Jessica Mazzoli, ha attaccato duramente Morgan. I due in comune hanno proprio Jessica, che è l’ex del cantante dei Bluvertigo e hanno anche una figlia insieme. Tra Morgan e la Mazzoli c’è stata una lunga battaglia negli anni scorsi, combattuta anche a livello mediatico, ma poi è esplosa la pace. La tregua starà per giungere al termine? Forse sì, o forse durerà ancora per un po’ ma ben presto finirà, visto ciò che ha scritto Diablo Baby su Instagram oggi.

Con una serie di video pubblicati nelle Instagram stories, il fidanzato di Jessica Mazzoli ha spiegato di essere abbastanza stanco del comportamento di Morgan. Per questo per lui è arrivato il momento di parlare e di dire due parole al cantante. Secondo Diablo Baby, Morgan penserebbe di prendere in giro le persone ma stavolta lui non ha intenzione di fargliela passare. E ha aggiunto:

“Ora mi sono proprio inc…to. Mi sono affezionato tantissimo a Jessica, una persona a cui voglio un sacco di bene. È da quando la conosco che non faccio altro che vedere messaggi sconci e richieste inappropriate. Invece di prenderti la tua responsabilità da padre, quello che saresti. Non fai altro che mandare messaggi di m..da, richieste inappropriate alla mia donna. A mia moglie, hai capito?”

Diablo Baby era molto agitato ed è così tanto arrabbiato con Morgan da sfogarsi rompendo un bicchiere gettandolo a terra. Dopo questo sfogo, in cui ha pure taggato Morgan, ha messo altre stories in cui ha spiegato che presto vorrà conoscere la figlia di Jessica Mazzoli e che si è già molto affezionato a lei. Pare che parlino in videochiamata, tanto gli è bastato per capire che la bimba è molto dolce e intelligente. Per questo Diablo Baby si stupisce del fatto che Morgan, sempre secondo lui, non sarebbe molto presente come padre.

A quanto pare Jessica condivide il pensiero del suo fidanzato Diablo Baby, perché ha repostato le sue storie e non ha nascosto di apprezzare questo sfogo. A distanza di poche ore ha aggiunto anche un suo commento, sempre tra le stories. Jessica ha scritto che a volte si potrebbe anche ridere e sdrammatizzare le cose, facendo una citazione per far capire il concetto. Tuttavia ciò che può esserci dietro allo scherzo farebbe ridere meno.

“Purtroppo è la verità, per quanto una persona possa pensare che sia assurda”, ha aggiunto. La cantante ha poi precisato che non sempre si trovano uomini che accettano determinate cose, ma lei si ritiene fortunata di avere al suo fianco Diablo Baby. Insomma si è resa conto che il suo fidanzato tiene davvero e lei, come ha scritto a fine messaggio.