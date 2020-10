Jessica Mazzoli e Diablo Baby fidanzati: “Non ha conosciuto mia figlia”

Jessica Mazzoli e Diablo Baby sono fidanzati da poco e oggi la cantante ha presentato la sua dolce metà a Barbara d’Urso. Jessica è stata una dei concorrenti del Grande Fratello condotto proprio dalla d’Urso. Ed è stata anche ospite diverse volte nei suoi programmi a causa della diatriba con Morgan, con cui oggi si è riappacificata. Insomma tra Jessica e Barbara c’è un legame speciale, per cui l’ex di Morgan non poteva non presentare alla conduttrice il suo nuovo fidanzato. Ed è successo oggi, anche se si è trattato di un intervento molto breve visto che Barbara è stata rapita da un argomento piuttosto scottante che ha portato via gran parte del tempo nella seconda parte di Pomeriggio 5. Barbara ha annunciato l’ingresso di una coppia, di una vera coppia e la precisazione non è stata fatta a caso…

Jessica Mazzoli presenta il fidanzato Diablo Baby a Barbara d’Urso: la coppia ospite a Pomeriggio 5

Poco prima infatti nel salotto si è parlato di Adua e Morra, che non sono mai stati insieme, per cui ormai il sospetto sorge spontaneo. Jessica ha subito detto che con Diablo Baby, nome d’arte di Manuel, è tutto vero e che stanno insieme sul serio. La d’Urso non ha potuto fare a meno di notare che la sua ospite finalmente è tornata a sorridere ed è tutto merito del rapper. Jessica e Diablo Baby si sono conosciuti qualche mese fa in occasione di un progetto musicale che li vede protagonisti insieme. Hanno infatti registrato un brano che è in uscita. Il titolo è più che azzeccato con i temi che si stanno affrontando in televisione in questo periodo: Fake love.

Pomeriggio 5, Jessica Mazzoli e Diablo Baby si raccontano

Jessica Mazzoli e Diablo Baby stanno insieme da circa un mese e insieme stanno molto bene. Gli altri ospiti in studio erano curiosi di scoprire la differenza d’età fra i due, ma non è poi molta. Lui ha 21 anni, mentre lei ne ha 29. Ma pare sia ancora un po’ presto per le presentazioni in famiglia. E infatti Jessica, dopo aver affermato di essere felice, ha detto: “Non ha ancora conosciuto mia figlia”.