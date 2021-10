Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, subito protagonista a Ballando con le Stelle 2021. Il famoso hair stylist – che da anni cura le chiome di donne famose come Valeria Marini e Giulia De Lellis – è sceso in pista con un look sfavillante e fuori dal comune. Un completo gold, arricchito da paillettes e strass, abbinato a vistosi anelli. Federico si è messo alla prova con un divertente cha cha cha sulle note di Mi vendo di Renato Zero.

Accanto alla ballerina Anastasia Kuzmina Federico Lauri si è mostrato sorridente e sicuro di sé nonostante i passi ancora incerti e una tecnica tutta da apprendere. La performance non è però piaciuta alla giuria, che ha sonoramente bocciato il parrucchiere con diversi 3 e 4. Un giudizio che non è particolarmente piaciuto alla Kuzmina, che ha alzato la voce per difendere il suo allievo, che ha definito assai promettente.

Anastasia Kuzmina furiosa con la giuria

“Ci sono dei pregiudizi verso Federico in quanto personaggio e non come ballerino. Questi voti sono ingiusti. Ha ballato meglio dei precedenti concorrenti (Valeria Fabrizi e Fabio Galante, ndr)”, si è lamentata Anastasia Kuzmina. Federico Fashion Style, seppur dispiaciuto del giudizio finale, ha provato a smorzare i toni: “Ma perché brillo troppo, ma che te frega, andiamo!”. Una risposta carica di autostima che è piaciuta molto ai telespettatori del varietà di Milly Carlucci.

Anastasia Kuzmina è stata supportata da Alberto Matano, confermato in qualità di commentatore a bordo campo dopo la scomparsa di Sandro Mayer. Il giornalista e conduttore de La vita in diretta ha invitato la giuria di Ballando con le Stelle a mettere da parte certi pregiudizi e ad essere più clemente visto che i concorrenti sono solo all’inizio di questo intenso percorso televisivo.

Matano è stato spalleggiato dalla criminologa Roberta Bruzzone e da Rossella Erra (tribuno del popolo) e Alessandra Mussolini. Quest’ultima è tornata a Ballando con le Stelle, dove aveva partecipato lo scorso anno, in ruolo di disturbatrice del programma. La nipote del Duce ha apprezzato molto la prima esibizione di Federico Fashion Style.