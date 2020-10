Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi sono gli eliminati della terza puntata di Ballando con le Stelle 2020. L’attore e la ballerina sono stati penalizzati dalla giuria – che non ha apprezzato fino in fondo l’esibizione tanto che a malapena hanno conquistato il penultimo posto– e dal voto social (quest’anno Milly Carlucci ha eliminato il televoto). Davoli e la Boccafoschi hanno dovuto sfidare Antonio Catalani e Tove Villfor, che si sono salvati col 71% delle preferenze. È la seconda volta che il pittore e modello finisce al ballottaggio e riesce a salvarsi grazie al prezioso contributo del pubblico. Ma come si è arrivati all’eliminazione dell’interprete lanciato da Pier Paolo Pasolini?

La classifica tecnica della serata – composta esclusivamente dal voto dei giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto – è stata la seguente:

1. Gilles Rocca e Lucrezia Lando

2. Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann

3. Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina

4. Vittoria Schisano e Marco De Angelis

5. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

6. Paolo Conticini e Veera Kinnunen

7. Lina Sastri e Simone Di Pasquale

8. Alessandra Mussolini e Mykael Fonts

9. Antonio Catalani e Tove Villfor

10. Tullio Solenghi e Maria Ermachkova

Ninetto Davoli e Ornella Boaccafoschi

12. Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira

Ballando con le Stelle terza puntata: classifica cambiata con il tesoretto di Matano e Rossella

La classifica stilata dai cinque giurati – Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni – è poi cambiata grazie al tesoretto. Quello assegnato dal giornalista e conduttore Alberto Matano questa sera valeva 50 punti (come il punteggio ottenuto da Marcella Bella, ballerina per una notte) ed è finito nelle mani di Costantino della Gherardesca, che continua ad avere critiche negative da parte della giura per le sue esibizioni troppo stravaganti e sopra le righe. Per volere dell’antigiuria – capitanata da Rossella Erra – metà del premio, ovvero 25 punti, è stato offerto ad Alessandra Mussolini. In questo modo Costantino dall’ultima posizione è balzato al secondo posto mentre la Mussolini ha raggiunto addirittura il primo posto.

Ballando con le Stelle: Ninetto Davoli ha perso contro Antonio Catalani

Con l’aggiunta del voto social, due “squadre” si sono scontrate al rush finale di Ballando con le Stelle: da un lato Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, dall’altro Antonio Catalani con Tove Villfor. Il modello e pittore ha avuto la meglio con il 71% delle preferenze. Per il momento (non è chiaro se ci sarà un ripescaggio nelle prossime settimane) dunque non vedremo più sulla pista da ballo Ninetto (che in una delle prime puntate si è scontrato duramente con Selvaggia Lucarelli).