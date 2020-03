Ballando con le Stelle 2020: perché Francesca Fialdini NON è nel cast

Francesca Fialdini non è tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle

Niente Ballando con le Stelle per Francesca Fialdini. Da mesi il nome della conduttrice Rai era uno dei certi per la nuova edizione del varietà di Milly Carlucci. Ma alla fine la partecipazione della giornalista non è stata confermata. O meglio, le trattative non sono mai del tutto iniziate. A confermarlo la stessa Carlucci in Da noi… a ruota libera, il programma domenicale di Francesca. Quest’ultima, che non ha mai confermato il suo coinvolgimento nella trasmissione del sabato sera, ha chiesto pubblicamente a Milly di dire una volta per tutte la verità. “Non sono riuscita a chiedertelo perché sei molto impegnata qui a Torino e non puoi. Magari il prossimo anno”, ha spiegato la primadonna di Ballando.

Chi sono i concorrenti confermati di Ballando con le Stelle 2020

Dunque, niente di fatto per Francesca Fialdini, che continuerà in tv fino a maggio col suo impegno a Da noi…a ruota libera. Da settembre non sono escluse novità importanti: stando alle ultime indiscrezioni la 40enne è molto apprezzata da Rai e Sky. In attesa di scoprirlo Milly Carlucci ha confermato i primi nomi dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2020. Ci saranno: le attrici Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, l’attore Gilles Rocca, il pugile Daniele Scardina e il pittore Antonio Maria Catalani.

Ballando con le Stelle 2020 dovrebbe iniziare il 28 marzo

Ballando con le Stelle dovrebbe ripartire sabato 28 marzo, salvo emergenze causa Coronavirus. Nell’attesa Milly Carlucci sta studiando con il suo cast di ballerini (che quest’anno deve fare a meno di Samanta Togni) nuove coreografie che possano rispettare le regole di prevenzione vigenti. “Balleremo in modo diverso”, ha assicurato Milly.