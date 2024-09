Ballando: Bruganelli già infortunata? Prima allarma, poi chiarisce

Mancano ancora più di due settimane all’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Mentre i fan attendono di conoscere quali saranno gli accoppiamenti tra vip e ballerini professionisti, i protagonisti della stagione in partenza si stanno già preparando a scendere in pista. Gli allenamenti nelle sale prove dell’Auditorium del Foro Italico hanno preso il via qualche giorno fa, rivoluzionando le routine dei 13 concorrenti in gara. Tra questi c’è anche Sonia Bruganelli che, attraverso il suo profilo Instagram, ha fatto sapere ai fan di star già accusando qualche colpo a causa dei ritmi intensivi della preparazione al programma.

Sarà il prossimo 28 settembre il giorno in cui Milly Carlucci riaprirà la pista da ballo più famosa della tv. L’appuntamento è alle 20.40 su Rai Uno, quando il pubblico potrà finalmente vedere i nuovi concorrenti all’opera con coreografie sempre più impegnative.

Nel frattempo, i 13 protagonisti dell’edizione in partenza sono già a lavoro insieme ai loro maestri. Nell’attesa di scoprire tutti gli accoppiamenti dei vip con i ballerini, sui social trapela già qualche immagine dalla sala prove… e non parliamo di quelle pubblicate dal profilo ufficiale di Ballando.

Colei che sta mostrando qualche stralcio della sua nuova quotidianità è Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis ballerà in coppia con Carlo Aloia, new entry nel cast dei professionisti.

Mentre la sua nuova fiamma Angelo Madonia è impegnato ad allenare Federica Pellegrini infatti, il maestro della Bruganelli sembra metterla davvero alla prova. Lei, accusa i primi colpi.

Proprio ieri, l’ex opinionista del Grande Fratello ha pubblicato nelle sue storie una foto in cui si mostrava sul lettino di uno studio medico, con il piede destro fasciato da dei cerotti. “Bene, ma non benissimo“, scriveva, taggando l’account di Ballando con le Stelle.

Lo scatto ha sicuramente fatto preoccupare i fan del programma, facendo pensare ad un infortunio di cui non si conosceva la gravità. Poi, fortunatamente, poco fa Sonia ha chiarito la situazione.

Condividendo un video su Instagram, la Bruganelli si è mostrata in compagnia di Carlo Aloia all’interno di quella che, probabilmente, è l’infermeria di Ballando. La donna è sdraiata sul lettino e se la prende, scherzosamente, con il suo insegnante.

“Ti ricordi che i piedi hanno le dita?”, esordisce Sonia. Poi, spiega che, a causa dei primi allenamenti intensivi, si è procurata ben quindici vesciche su dieci dita. “Quindi c’è un problema“, dice incalzando il maestro. Poi, mostra “il danno”, apparendo comunque sempre ironica.

Il tutto è accaduto durante la preparazione della prima coreografia. Fortunatamente però, le conseguenze non sembrano essere così gravi. Certo però che, se queste sono le premesse, chissà come potrà evolvere la situazione “infortuni” nel corso dell’edizione. Forse per questo, Sonia scrive nella descrizione: