I 13 maestri ufficiali di Ballando con le Stelle: 7 new entry, 6 addii

Annunciati i 13 ballerini professionisti, i cosiddetti maestri, che scenderanno in pista a Ballando con le Stelle per far danzare i vip in gara. Milly Carlucci ha pubblicato su Instagram la lista completa di coloro che si daranno battaglia a partire dal 28 settembre, data in cui è previsto il decollo dello storico talent show di Rai Uno. Ebbene, diverse le novità rispetto alla precedente edizione.

Di seguito l’elenco completo del cast dei maestri:

Veera Kinnunen (new entry)

Nikita Perotti (new entry)

Giovanni Pernice (new entry)

Erica Martinelli (new entry)

Rebecca Gabrielli (new entry)

Carlo Aloia (new entry)

Sophia Berto (new entry)

Anastasia Kuzmina (l’anno scorso in coppia con Teo Mammucari)

Luca Favilla (l’anno scorso in coppia con Sara croce)

Giada Lini (l’anno scorso in coppia con Giovanni Terzi)

Pasquale La Rocca (l’anno scorso in coppia con Wanda Nara)

Alessandra Tripoli (l’anno scorso in coppia con Lino Banfi)

Angelo Madonia (l’anno scorso in coppia con Paola Perego)

Dunque, rispetto al cast dei professionisti del 2023, gli assenti sono:

Samuel Peron

Lucrezia Lando

Simone Casula

Moreno Porcu

Maria Ermachkova

Tove Villför

Non resta ora che attendere gli accoppiamenti. Rtl 102.5 ha riferito che secondo indiscrezioni Veera Kinnunen e Massimiliano Ossini danzeranno insieme.

Chi sono i nuovi maestri a Ballando con le Stelle 2024

Rientra nel corpo docente Veera Kinnunen, conosciutissima dal pubblico di Ballando. Spazio poi a Giovanni Pernice, già insegnante in Strictly, ossia la versione inglese del talent timonato da Milly Carlucci. Quindi ecco Rebecca Gabrielli che già conosce il programma avendo fatto da accompagnatrice in passato ai ballerini per una notte, ruolo che quest’anno è stato affidato a Simone Casula.

Tra le new entry anche Nikita Perrotti e Sophia Berto, che hanno trionfato nella scorsa edizione di Ballando on the Road. Infine saranno protagonisti in pista Erica Martinelli, danzatrice di latino americano e modella, e Carlo Aloia, anche lui campione di balli latino-americani. Lo si ricorda anche a Baila, programma di Mediaset condotto da Barbara D’Urso.

Il cast vip di Ballando

Tommaso Marini, Furkan Palalı, Sonia Bruganelli, Luca Barbareschi, Bianca Guaccero, I cugini di Campagna, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, Federica Nargi e Francesco Paolantoni: questi i 12 vip dell’edizione 2024. Manca solo l’ufficializzazione del tredicesimo e ultimo concorrente: Milly Carlucci deve ancora rivelarlo.