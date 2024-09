Ballando con le stelle, cambia il cast dei maestri: dettagli e nomi

Manca davvero poco al ritorno di Milly Carlucci sul piccolo schermo: la regina del sabato sera di Rai Uno si appresta infatti a dare il benvenuto a una nuova edizione di Ballando con le stelle, che si prospetta essere ricca di novità. Prima tra tutte la data di messa in onda che quest’anno, rispetto alle passate edizioni, è stata anticipata e fissata a sabato 28 settembre.

Negli scorsi giorni è stato confermato il cast della giuria e dei cosiddetti “tribuni” ma, per la felicità del pubblico, ci saranno delle importanti new entry nel gruppo dei maestri di ballo. Come in molti sapranno infatti, quest’anno alcuni ballerini che hanno partecipato alle scorse edizioni della trasmissione prenderanno strade diverse: Lucrezia Lando si dedicherà infatti a un nuovo progetto lavorativo e Simone Casula, che negli scorsi giorni si è dimostrato molto dispiaciuto per non essere stato riconfermato, continuerà a essere presente nella trasmissione ma in vesti del tutto diverse e, in particolare, avrà il compito di accompagnare gli ospiti delle varie serate.

Stando a quanto riportato dalla pagina di Cinguetterai, Milly Carlucci ha quindi scelto alcuni nuovi ballerini da includere nel cast per portare una ventata di novità nel programma. Ecco di chi si tratta.

Il cast dei ballerini si rinnova

Per gli amanti della trasmissione e tutti coloro che si erano affezionati al cast di ballerini professionisti sono tempi duri: se da un lato saranno tanti i nomi dei maestri riconfermati, molti altri hanno detto addio alla trasmissione e verranno sostituiti da alcune new entry più e meno note al pubblico.

Uno di loro sarà Giovanni Pernice. Per il ballerino l’incarico di maestro di ballo nel talent show di Milly Carlucci non sarà affatto una novità dal momento che nel suo curriculum vanta già il ruolo di insegnante in Strictly, il corrispondente inglese di Ballando con le stelle.

Nelle scorse ore è stato lo stesso Pernice a informare i fans circa il suo ingresso nel cast della trasmissione italiana e lo ha fatto pubblicando un post sulla sua pagina di Instagram: “Per tutti gli amici italiani… Volevo comunicarvi che dalla settimana prossima inizio con Ballando con le stelle !! Si torna a casa e non vedo l ‘ora !! Ci divertiremo”.

La seconda new entry sarà invece una donna: Rebecca Gabrielli. Anche per lei la pista da ballo di Ballando con le stelle non sarà una novità dal momento che, in passato, ha già fatto brevi apparizioni nella trasmissione in qualità di accompagnatrice dei “ballerini per una notte”.

La danzatrice, ha dedicato un sui suoi profili social al nuovo progetto lavorativo: “Ho scritto e ricancellato questo post un milione di volte, non riesco a trovare le parole giuste per darvi questa bellissima notizia, […] Questo “piccolo” cuoricino danzante è diventata la nuova maestra di Ballando con le stelle”.

Per concludere, due giovani personalità del panorama del ballo: Nikita Perrotti e Sophia Berto, che hanno vinto la scorsa edizione di Ballando on the Road e ora si apprestano a tuffarsi in questa nuova ed entusiasmante avventura.

Gli altri nomi

Ma non è finita qui perché nel cast dei maestri di Ballando ci saranno altre due importanti new entry: Erica Martinelli, ballerina di latino americano e modella nota soprattutto per aver vinto numerose competizioni di ballo, e Carlo Aloia, che nel corso degli anni è stato due volte campione italiano di balli latino-americani e ha anche partecipato a Baila, programma di Mediaset dedicato al ballo e condotto da Barbara D’Urso.

Insomma, il programma si preannuncia essere ricco di personalità importanti e di novità che saranno sicuramente apprezzate dal pubblico. Se da un lato il cast della giuria e dei “tribuni” rimarrà identico, una ventata di novità è pronta a sferzare il programma.