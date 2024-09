Ballando con le stelle, ufficializzati intera giuria e tribuni: tutti i nomi

Ufficializzata l’intera giuria di Ballando con le Stelle 2024 e ufficializzati anche i tribuni. Milly Carlucci si appresta ad aprire i battenti. Il popolare talent show del sabato sera di Rai Uno inizierà il 28 settembre. La conduttrice di Sulmona, anche quest’anno, ha giochicchiato un po’ in merito alla conferma dei giurati, dicendo per mesi che tutto era ancora da definire. In realtà c’era ben poco da decidere. Nelle scorse ore, sui profili social della trasmissione sono stati presentati tutti e 5 i volti che alzeranno le palette. Nessuna sorpresa. Ci saranno di nuovo i soliti noti: la vulcanica Selvaggia Lucarelli, l’eccentrico Guillermo Mariotto, il pacato Ivan Zazzaroni, l’acuto Fabio Canino e la severa Carolyn Smith, che ricoprirà per l’ennesima volta la carica di presidente. Niente da fare per Barbara d’Urso: si è mormorato per settimane di un suo eventuale ingaggio che, evidentemente, non c’è stato.

Anche per quel che riguarda i ruoli di opinionista a bordo pista e dei tribuni, nessuna fuoriuscita e nessuna new entry. Alberto Matano tornerà ad affiancare i giurati in qualità di commentatore esterno, mentre Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira cercheranno di esprimere il sentiment popolare. A rivelare che tutti hanno staccato il pass per la riconferma è stata sempre Milly Carlucci nel corso di una recente intervista concessa al quotidiano romano Il Messaggero.

Qualcosa invece cambierà per quel che riguarda il cast dei danzatori professionisti. Non è ancora stato annunciato l’intero team, ma nei giorni scorsi sono stati ufficializzati due addii. Lucrezia Lando non farà più parte della squadra dei maestri. Lei stessa ha deciso di lasciare lo show, spiegando, attraverso una storia pubblicata su Instagram, di aver scelto di dedicarsi a un altro importante progetto professionale. Una brutta tegola per la Carlucci in quanto la danzatrice, tra i professionisti, era ormai divenuta un volto iconico della trasmissione.

Fuori anche Simone Casula, ma per lui la situazione, rispetto alla Lando, è ben differente. Non ha deciso il giovane di non essere in gara, bensì i vertici di Ballando che lo hanno dirottato nel ruolo di accompagnatore dei “Ballerini per una notte”. Dunque lo si rivedrà nello show, ma in una parte più marginale. Il danzatore si è detto dispiaciuto per come sono andate le cose.