Ballando con le stelle, fatto fuori danzatore tra i maestri: lui si sfoga

Ballando con le Stelle è pronto ad aprire i battenti. Il 28 settembre Milly Carlucci, con anticipo rispetto alle edizioni passate (quest’anno sono previste due puntate in più del talent show, da qui la scelta di farlo iniziare prima), tornerà ad essere padrona del sabato sera di Rai Uno. La conduttrice di Sulmona, che ha perfezionato il cast, sta ora sistemando il corpo dei ballerini professionisti. Da segnalare che il danzatore Simone Casula, che nella precedente stagione ha fatto coppia con l’iconica Rosanna Lambertucci, non farà parte della gara.

A comunicare la notizia è stato lo stesso ballerino attraverso una storia amara pubblicata sul suo profilo Instagram. Amara perché ha fatto sapere che la scelta non è stata sua, ma del programma. Dunque sarà sostituito, ancora da capire da chi. Casula rimarrà comunque nel team della trasmissione, ma in un ruolo secondario. Quale? Sarà l’accompagnatore dei “ballerini per una notte”, ossia quei personaggi ‘vippissimi’ che vengono ospitati solo per un’esibizione estemporanea (tra i nomi caldi per quest’anno ci sono Barbara d’Urso e Chiara Ferragni).

Un ruolo certo da non scartare, ma nemmeno di spicco. Partecipare alla gara è tutta un’altra cosa. Casula lo sa e infatti si è così sfogato:

“Ciao amici, ho pensato di rendervi partecipi della mia futura assenza nella prossima edizione di Ballando, nel rispetto di chi mi ha seguito e regalato affetto nelle edizioni passate. Le motivazioni che mi sono state date sono semplicemente riguardanti la scelta del cast dei vip. Non nego di essere dispiaciuto, ma quest’anno non sarò in gara. Continuerò a far parte della famiglia di Ballando e mi vedrete ballare in quella pista come ballerino per una notte. Auguro comunque un grosso in bocca al lupo a Milly, ai miei colleghi e ai nuovi concorrenti”.

Un messaggio agrodolce da cui trapela parecchio dispiacere.

Simone Casula e Lucrezia Lando non saranno in gara

Nelle scorse ore si è saputo che a non far parte dei danzatori professionisti sarà anche Lucrezia Lando, uno dei volti più noti tra i maestri. La sua situazione è però ben differente rispetto a quella di Casula: è stata lei a decidere di fare un passo indietro nel talent show per dedicarsi ad altri progetti professionali.

Nella trasmissione era sbarcata nel 2018. In un’edizione, assieme a Gilles Rocca, ha anche trionfato, raggiungendo il gradino più alto del podio. Lo scorso anno ha fatto coppia con Tano Siffredi, al quale si è anche legata sentimentalmente. Tuttora la love story è in corso. Nell’annunciare l’addio al programma, la ballerina non ha fornito indicazioni dettagliate in merito al nuovo progetto lavorativo che l’ha vedrà impegnata nei prossimi mesi.