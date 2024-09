Lucrezia Lando via da Ballando: batosta per Milly, la nota e i motivi

Lucrezia Lando non farà parte della prossima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza sabato 28 settembre. Dopo 5 anni alla corte di Milly Carlucci la danzatrice ha deciso di dedicarsi ad altri progetti professionali e quindi di lasciare il popolare talent show di Rai Uno. Lo ha reso noto lei stessa attraverso un comunicato diramato tra le sue storie Instagram. Dunque si tratta di una sua scelta e non di una decisione presa dalla trasmissione.

Così la ballerina nel comunicare l’addio al programma:

“Ciao a tutti. Quest’anno non farò parte del cast di Ballando con le stelle. Ho deciso di prendermi quest’anno per concentrarmi e mettere tutta me stessa su un nuovo importantissimo progetto che condividerò nei prossimi giorni. In bocca al lupo a Milly Carlucci e a tutto lo staff”.

Il tono del messaggio lascia intendere che la fine del rapporto professionale con Ballando con le Stelle sia avvenuto in modo pacifico e senza frizioni. Per Milly Carlucci si tratta di una piccola batosta essendo Lucrezia Lando diventata negli anni una delle danzatrici professioniste più popolari del talent show. In diversi frangenti ha catturato l’interesse del pubblico, oltreché per il suo talento, anche per il gossip generato dai rapporti avuti con i rispettivi partner in pista.

Lucrezia Lando e i dettagli del percorso a Ballando con le Stelle

Il suo approdo a Ballando è avvenuto nel 2018, quando Milly Carlucci le propose di entrare nel corpo docente. L’offerta fu accettata dalla danzatrice classe 1988. La prima esperienza in pista la visse con il modello Giaro Giarratana, con cui si classificò al terzo posto. Nel 2019 fu in gara con gli influencer gemelli Kevin e Jonathan Sampaio: non andò benissimo visto che furono i primi eliminati di quell’edizione.

L’anno successivo fu invece quello del trionfo assieme a Gilles Rocca: nonostante i pronostici non li davano come favoriti, riuscirono a imporsi e a raggiungere il gradino più alto del podio. Nel 2021 ballò con Andrea Iannone, nel 2022 con Dario Cassini e infine, nel 2023, con Lorenzo Tano Siffredi, al quale si è legata sentimentalmente. Tutt’ora la love story è in corso.

Si è vociferato che la Lando si avvicinò anche a Giaro Giarratana, Andrea Iannone e Gilles Rocca. Nessuna però conferma da parte dei diretti interessati circa una eventuale e reale love story. Insomma, tanto fumo (utile a Ballando con le Stelle) e poco arrosto. A differenza del legame con Tano con cui la relazione procede a gonfie vele.