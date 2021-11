Andrea Iannone si svela: il malore a Ballando, Lucrezia Lando e futuro in tv

Andrea Iannone è uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle 2021, e anche uno dei più chiacchierati. Quando Milly Carlucci lo ha scelto sapeva bene che di lui si sarebbe parlato in ogni dove, visto che, volente o nolente, da quando è apparso sulle pagine di cronaca rosa si sono accesi i riflettori su Iannone. Quest’anno non ha potuto essere in pista per una squalifica e mettendo da parte il suo grande amore, la moto, si è dato un’occasione in televisione. Non avrebbe mai pensato di partecipare a un programma tv, ma alla fine ha accettato Ballando con le Stelle 2021.

Come si sta trovando su Rai Uno? Lo ha svelato a Fanpage in una intervista, spiegando di essere carico ed energico anche se ha avuto periodi migliori. Sente molto la mancanza della pista e dello sport, ma a eccezione di questo sta benissimo ed è contento di essere a Ballando. Per lui è un’esperienza nuova e la sta affrontando passo dopo passo, giorno dopo giorno. Sta avendo a che fare con uno sport del tutto diverso dal suo: nel ballo bisogna essere sciolti e armonici. Non sta andando così male, dopotutto, e per questo è molto contento e soddisfatto.

Nell’intervista ha anche parlato del malore a Ballando con le Stelle, cosa è successo? Iannone si era sentito male in diretta e oggi ha spiegato di aver avuto una forte gastrite dovuta a degli antidolorifici che ha preso per il dolore alla spalla, dovuto a una forte infiammazione dei tessuti. Ha iniziato una cura di antidolorifici perché appena si muoveva avvertiva un fortissimo dolore. La spalla è guarita, ma concentrandosi sulle prove e sul dolore ha tralasciato altro:

“Di solito mi butto nelle situazioni, lavorando anche sul dolore, quindi in quei giorni pur di fare le prove ho trascurato un po’ lo stomaco, non ho preso gastro-protettori e quindi sabato sono arrivato in puntata che avevo un senso di nausea fortissimo, ho anche rimesso. Il medico ha detto che avremmo fatto esami più approfonditi, quindi capisco che il pubblico si sia allarmato, ma è tutto rientrato”

Andrea Iannone sta bene dopo il malore e tutto è rientrato, quindi può tornare a dare tutto in pista a Ballando. E anche in sala prove, dove la sua insegnante Lucrezia Lando lo sta trasformando in un ballerino provetto. Non sono mancati chiacchiericci e gossip su Iannone e Lucrezia Lando, ma lui ha risposto così parlando di lei:

“Lucrezia è una professionista, una ragazza molto in gamba, il nostro è il rapporto di uno sportivo con il suo preparatore atletico. Stiamo facendo un bellissimo percorso, lei è brava e ha pazienza nel riuscire a farmi ballare e adesso vediamo da qui in avanti cosa accadrà”

Iannone non ha parlato di sola amicizia con Lucrezia: allora il bacio nasconde davvero qualcosa? Parlare di sportivo e preparatore atletico potrebbe non bastare a frenare i gossip. A tal proposito, lui non sempre è andato d’accordo con le luci della ribalta quando queste luci erano della cronaca rosa, quindi del gossip, e infatti quando non ne ha potuto più, in passato, è fuggito. “Quando mi sono rotto le scatole me ne sono andato da Milano, molto semplice”, ha spiegato. Tuttavia è consapevole del fatto che non ci si può lamentare di essere sotto i riflettori se si frequenta gente in vista. Ma concluso Ballando, cosa ne sarà di lui sul piccolo schermo? Insomma, Andrea Iannone avrà un futuro in tv? Questa la sua risposta: