Ballando con le Stelle: Andrea Iannone si sente male in diretta

Brutto colpo per Andrea Iannone a Ballando con le Stelle. Durante i primi minuti della quinta puntata del programma Rai lo sportivo ha accusato un malore che l’ha costretto a lasciare lo studio. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez era pronto a scendere in pista per la prova a sorpresa che tutti i concorrenti hanno dovuto sostenere a inizio serata quando è corso in infermiera, scortato da alcuni autori e assistenti.

Milly Carlucci ha parlato di un disturbo allo stomaco mentre Lucrezia Lando, insegnante del 32enne, ha confermato che il suo allievo non era al top della forma già dal pomeriggio. Paolo Belli, che si è subito recato in infermeria, ha fatto sapere che Andrea Iannone resterà sotto osservazione nelle prossime ore.

Il medico di produzione si è detto pronto a trasportare il pilota in ospedale. In un secondo momento ha preso la parola il diretto interessato, intenzionato più che mai a esibirsi nel varietà di Rai Uno:

“Ho preso troppi antidolorifici per il problema alla spalla che mi hanno procurato un problema gastrico. Voglio ballare, perché siamo qui per ballare. Dopo, forse, andrò al pronto soccorso per fare gli esami approfonditi”

(In aggiornamento)