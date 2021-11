È nata una nuova coppia a Ballando con le Stelle. Da tempo si parla di un flirt tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando ma fino ad oggi i diretti interessati hanno preferito glissare sull’argomento. A “tradirli” un bacio arrivato al termine della quarta puntata, quando la coppia è riuscita a passare a malapena alla quinta puntata. Iannone e la sua ballerina rischiavano infatti di finire allo spareggio. Grazie però ai voti del pubblico sono riusciti a passare il turno e per festeggiare Lucrezia ha baciato sulle labbra l’ex compagno di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Un bacio a timbro fugace ma allo stesso tempo dolce e delicato, che non è passato inosservato ai telespettatori di Ballando con le Stelle. Settimana dopo settimana – tra una salsa e un tango – sta crescendo sempre più l’intesa tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Lo stesso sportivo ha ammesso che grazie al programma di Milly Carlucci sta acquistando una nuova consapevolezza: c’entra forse anche l’amore per la bella 23enne?

Ovviamente i dubbi non mancano: sono in molti a credere che la liaison tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando sia stata montata ad arte dagli autori di Ballando con le Stelle per rendere più pepata questa edizione. Un po’ come accaduto lo scorso anno a Elisa Isoardi e Raimondo Todaro… Il bacio arrivato al termine della serata sembra mostrare però altro, ovvero un’intesa vera, che si rafforza sempre più puntata dopo puntata.

La vita privata di Andrea Iannone e Lucrezia Lando

Andrea Iannone è single da tempo. Dopo aver amato per tre anni Belen Rodriguez e aver trascorso qualche mese accanto a Giulia De Lellis il 32enne di Vasto non ha più trovato l’amore. Tanti e diversi flirt – sempre con donne bellissime – ma mai nessuna relazione stabile.

Lucrezia Lando ha invece chiuso la scorsa estate il rapporto con Marco De Angelis, ex ballerino e insegnante di Ballando con le Stelle. I due si sono amati per circa un anno ma a un passo dalla convivenza hanno preferito prendere strade differenti. A chiudere la Lando, che ha deciso di concentrarsi sulla carriera in tv.