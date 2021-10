Iannone, strano biglietto sull’auto: “Se tr… come parcheggi”, lui risponde

Andrea Iannone ha trovato una bizzarra sorpresa sulla sua macchina, parcheggiata presumibilmente davanti agli studi di Ballando con le Stelle. Oggi è andato in scena uno scambio di punzecchiature tra Iannone e Alvise Rigo, al termine delle prove di Ballando forse. Il primo a stuzzicare l’altro, sempre rimanendo sul piano del gioco, è stato proprio Iannone, che di sicuro non immaginava la risposta che sarebbe arrivata di lì a poco! Entrambi sono concorrenti dell’edizione di Ballando con le Stelle iniziata sabato scorso ed è evidente che sia nata un’amicizia fra i due.

Il pilota ha pubblicato un video su Instagram per scherzare con Alvise. Ha ripreso il camerino di Rigo che in quel momento era messo a soqquadro. Rigo ha risposto in un primo momento condividendo il video di Iannone e rispondendo in modo altrettanto scherzoso. Subito dopo però ha aggiunto un altro video su Instagram inquadrando il parcheggio degli studi. Alvise ha mostrato l’auto parcheggiata di Iannone e si è recato sul retro della stessa, perché c’era un messaggio per il pilota…

Sul retro della macchina di Iannone c’era un biglietto ad attenderlo, un biglietto decisamente particolare! Alvise lo ha mostrato in primo piano, ridendo di ciò che c’era scritto. Il messaggio è questo: “Se tr..bi come parcheggi… Ora si capisce tutto! Torna in Svizzera!”. Alvise ha commentato il video dicendo che quando è arrivato il biglietto non c’era, adesso sì. Poi ha ironizzato: “Sarà vero? Ai ai ai!”. Iannone ha preso sportivamente la critica e ha commentato così: “Chissà a chi non è piaciuto”. Ha aggiunto anche una risata, ma il senso del biglietto sull’auto di Iannone sembrerebbe un altro.

Non è detto che chi lo ha scritto lo conosca, tutt’altro: magari il parcheggio non era dei migliori e chi lo ha fatto notare lo ha collegato alle relazioni passate e finite di Iannone. In parole povere: non parcheggi bene, per questo ti hanno lasciato. Nel messaggio è stato usato un paragone preciso per connettere le due cose: hanno scherzato sulle doti di amatore di Iannone. Lui ha preferito leggerlo in maniera diversa e rispondere a una presunta amante che non conserva un buon ricordo di lui. Nulla vieta, comunque, che si tratti solo di uno scherzo fatto da un conoscente!