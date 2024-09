Ballando con le Stelle, maestri-vip: ecco le prime 6 coppie (top)

Svelato il cast dei vip, quello della giuria, quello dei maestri e quello dei tribuni, a Ballando con le Stelle manca solo di far sapere al pubblico come saranno abbinati concorrenti e professionisti. I primi sei accoppiamenti sono stati rivelati nel pomeriggio di mercoledì 11 settembre. E, a giudicare dalle reazioni avute sui social dai fan del programma condotto da Milly Carlucci, sono stati azzeccati.

Ballando con le Stelle, svelati i primi sei accoppiamenti

Si preannuncia ‘esplosiva’ la coppia formata da Federica Pellegrini e Angelo Madonia, se non altro perché inevitabilmente sarà travolta dal gossip. Come è noto il maestro è fidanzato da mesi con Sonia Bruganelli, pure lei in gara. Ci sarà da ridere o da piangere, chissà. Altro abbinamento ufficializzato è quello che riguarda l’attore turco Furkan Palalı ed Erica Martinelli.

Quel guascone di Francesco Paolantoni farà coppia con la dolce Anastasia Kuzmina (sia lui sia lei nel saperlo sono stati felicissimi), mentre Luca Barbareschi danzerà con la veterana Alessandra Tripoli. D’altra parte per tenere a bada una personalità forte come quella del regista, ci voleva qualcuno di esperienza e con polso. E Federica Nargi? Ad accompagnarla nel percorso previsto dal talent show di Rai Uno ci sarà Luca Favilla. Bianca Guaccero sarà in gara invece con Giovanni Pernice. I restanti accoppiamenti verranno svelati nelle prossime ore.

Grande attesa per Pellegrini e Madonia, non solo per quel che riguarda il gossip. Sulla carta fanno parte della rosa dei candidati per arrivare in fondo al gioco. Attenzione anche A Guaccero e Pernice e a Favilla e Nargi.

Ballando con le Stelle: si parte il 28 settembre

Milly Carlucci aprirà le danze, nel vero senso della parola in questo caso, sabato 28 settembre. Tutta la giuria dello scorso anno è stata confermata. Ad alzare le palette saranno di nuovo Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Alberto Matano farà il commentatore esterno e penserà ai tesoretti. Nessun cambio anche per quel che riguarda i tribuni: Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira saranno nuovamente la voce del popolo.