Balivo voto zero, Fazio e Bortone 10, Isola penosa: il pagellone tv

Gestione pazza de La volta buona e Ore 14. I due programmi vanno in onda su Rai Uno e Rai Due in contemporanea. Sull’ammiraglia Caterina Balivo, dall’altra parte Milo Infante. Quest’ultimo pochi giorni fa ha sbroccato. E giustamente. Come è noto la Balivo non è proprio una conduttrice che si interessa di cronaca nera e giudiziaria. Nell’ultimo periodo, però, probabilmente per provare ad alzare un po’ lo share, a La volta buona viene anche seguita la cronaca. Il patatrac c’è stato lo scorso martedì quando Balivo ha aperto con la strage di Erba. Nessuno ha avvertito Infante anzitempo. Il conduttore, poco prima della diretta, si è visto costretto a evitare l’argomento che, per profilo professionale, sarebbe stato più consono a lui che alla collega. “Ore14 – ha tuonato Infante contro la Balivo e il suo show – si occupa di cronaca, noi non regaliamo soldi, non facciamo interviste sui divani, non ci abbracciamo tra noi. Non è alleggerimento, se non faccio la cronaca non posso fare altro. Per anni con Serena Bortone non c’è stata mai sovrapposizione, ma ora nel nuovo corso de La Volta Buona ci si occupa di cronaca nera, cosa che non è scritta nella scheda del programma”. In Rai nessuno dice niente di tale gestione disinvolta de La volta buona? Voto zero!

Amadeus ha lasciato la Rai, alla fine nessun colpo di scena. Ufficialmente la decisione è stata presa in quanto il conduttore ha fatto sapere di aver avvertito la necessità di dover soddisfare nuovi stimoli professionali. Tradotto, ha accettato la nuova avventura al Nove (Discovery), che lo ricoprirà d’oro, lasciandogli carta bianca sulle scelte editoriali. Al netto di tutte le motivazioni fornite dal conduttore, alla dirigenza Rai, che in nemmeno 12 mesi è riuscita a perdere Fabio Fazio e Amadeus, non si può che dare come voto 1!

Francesco Benigno è durato come un gatto in tangenziale a L’Isola dei Famosi. Già dai primissimi atteggiamenti avuti nel reality, si era capito che sarebbe stato un concorrente alquanto ‘delicato’ da trattare. Mediaset, memore dei precedenti con simili personalità, ha subito tagliato la testa al torto: espulso. Il problema è che poi Benigno ha fatto ancora più caos, assicurando di non aver violato il regolamento e chiedendo di mandare in onda i video incriminati perché certo della sua buona condotta. Che figuraccia per Benigno e per Mediaset, che penosità, voto 2!

Forte e Chiara (varietà di Rai Uno di Chiara Francini), come prevedibile, nella seconda puntata ha preso una bastonata. Share all’11.2%. Gag noiose, ritmo traballante e idee non proprio brillanti. Se queste sono le novità proposte da Rai Uno, siamo a posto. Voto 3!

Fabio Fazio non smette di fare faville sul Nove con il suo Che Tempo Che Fa. Il giornalista continua a essere l’unico conduttore nel panorama italiano in grado di portare ospiti internazionali e di intervistarli in modo interessante. La chiacchierata con la superstar Zendaya è stata una chicca, voto 10!

Serena Bortone se ne infischia della sua carriera in Rai è fa scoppiare il caso censura su Scurati. Coraggio da vendere, voto 10!