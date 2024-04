La Rai commenta il caso Amadeus, colleghi sgomenti

Ormai è ufficiale: Amadeus lascia la Rai. Dopo una settimana in cui la notizia diventava sempre più insistente, oggi è arrivata la conferma, anche da parte del conduttore e dalla rete stessa. Subito sono arrivati i commenti dei colleghi che lo hanno sempre sostenuto.

Dopo l’annuncio pubblico di Amadeus e le sue prime parole, anche l’ufficio stampa Rai ha comunicato la notizia “con grande rammarico”. Sottolineando come sia stato fatto “tutto il possibile per trattenerlo“.

“È con rammarico che Rai prende atto della decisione di Amadeus di interrompere il rapporto di collaborazione con il Servizio Pubblico. Ma resta, forte, il senso di riconoscenza e di gratitudine per il percorso comune, costellato di grandi successi e di momenti che, come il Festival di Sanremo, sono entrati nella storia della Rai e del Paese. Nell’augurare ad Amadeus buon lavoro, all’Azienda resta la certezza di aver fatto ad Amadeus tutte le proposte possibili in termini economici ed editoriali“.

I commenti dei colleghi

Se da una parte c’è Carlo Conti abbastanza sorpreso ma che continuerà a fare il tifo per l’amico. Diversa è stata la reazione di Fabio Fazio che probabilmente può comprenderlo di più.

“Ha fatto la scelta più giusta per lui, l’ha meditata bene. È un grande amico, un grande professionista, gli auguro ogni bene possibile e immaginabile e sono felice per lui e sono certo che abbia preso la scelta più giusta per lui”

Ha detto Conti che già qualche anno fa lo aveva aiutato. Infatti Amadeus tempo fa se n’era andato a Mediaset ma ha dovuto superare momenti di grande difficoltà. Carlo è stato colui che più lo ha aiutato a tornare in Rai e a fargli affidare programmi di punta. Fazio invece è molto felice per la scelta del collega, la stessa che fece lui l’anno scorso.

Anche se qui c’è una netta differenza. Mentre per Fazio risulta non essere stato fatto alcun tentativo per trattenerlo, per Amadeus la Rai si è spesa tanto, anche perché aveva in serbo per lui già alcuni programmi. Il suo contratto scadrà il 31 agosto dopodiché passerà a Discovery. Per ora però la rete non ha comunicato nulla.

Le parole di Amadeus

Poco fa il conduttore ha pubblicato un video per ufficializzare la fine dei rapporti con la Rai. Ci ha tenuto a smentire qualche voce falsa diffusa finora. Ma soprattutto ha ringraziato la rete e tutti coloro con cui ha lavorato. Menzione speciale a Sanremo e ai tanti affezionati telespettatori. Ha concluso il video spiegando che presto lo rivedremo in tv, lasciando quindi intendere che andrà da un’altra parte. A quel punto verrà dimostrata la fedeltà di chi lo ha sempre guardato in tv.