Balivo, confidenze: “I tradimenti, la crisi con mio marito e il ritorno in tv”

Una lunga intervista in cui ha parlato dei nuovi appuntamenti in televisione e della vita sentimentale, passata e presente

Caterina Balivo è tornata in tv con un programma su Tv8 e presto ci sarà il ritorno in Rai, sulla seconda rete per la precisione. Due nuove trasmissioni per lei che aveva lasciato il pomeriggio Rai per dedicarsi alla famiglia. Ha abbandonato Vieni da me nonostante il successo, perché aveva bisogno di vivere la quotidianità con i figli. Dopo due anni ha sentito il bisogno, o il desiderio di tornare in televisione e lo ha fatto. E lo ha fatto in prima serata, a differenza di quando si è presa una pausa. Intervistata dal Corriere della Sera, Caterina Balivo ha parlato del ritorno in tv e non solo.

Ha raccontato un aneddoto su come si è avvicinata al mondo dello spettacolo. Tutto è dovuto a sua nonna che le ripeteva sempre quanto fosse bella. Così lei ha deciso di dare ascolto alla nonna, quando è venuta a mancare. Aveva scattato delle foto per partecipare ai casting di Bellissima, ma non le inviò mai. Quindi ha partecipato a Miss Italia e si classificò terza. Da quel momento è cominciata la sua carriera televisiva, e forse sua nonna tutti i torti non li aveva. Ha iniziato come valletta e ha avuto grandi soddisfazioni con Festa Italiana, Detto Fatto e Vieni da me.

Dopo due anni di pausa è tornata in onda con Chi vuole sposare mia mamma? su Tv8 e a fine luglio condurrà Help! su Rai Due. A proposito del suo ritorno in tv ha detto: “Voglio fare cose nuove che mi stimolino”. Per questo due programmi su due reti diverse e non solo Rai:

“Su Tv8, mamme separate si rimettono in discussione e il figlio può anche decidere per loro. Mentre Help parte dal presupposto che ogni giorno prendiamo trentamila decisioni, magari chiedendo consiglio a un amico, mentre qui i consigli arrivano da sconosciuti. Sono due progetti molto diversi, ma entrambi con un aspetto psicologico che mi piace da matti. Io vivo di emozioni, i programmi devo sentirli”

Ha intenzione di fare televisione fino a quando si divertirà, non si è data una scadenza. Ma la sua vita non ruota solo intorno alla tv, e ne ha dato dimostrazione lasciandola due anni fa. Nell’intervista Caterina Balivo è tornata sulla crisi col marito Guido Maria Brera. È successo durante il lockdown e ne ha deciso di parlare per un motivo preciso:

“Noi abbiamo vissuto la pandemia in modo diverso, lui — fragile di salute — isolato per paura di ammalarsi, io più bramosa di normalità. Nel secondo lockdown, stavamo nella casa al mare, le scuole hanno riaperto e io ero felice che i figli tornassero a socializzare, ma Guido temeva che portassero il Covid a casa. Al che, ho preso i bimbi e sono tornata a Roma, da sola con loro”

La conduttrice ha spiegato cosa ama di suo marito: il distacco. Se non fosse così probabilmente avrebbe la sensazione di vivere “in una soap opera continua, di tragedie, pianti, teatralità un po’ napoletana”. Infine si è lasciata andare a un’ultima confidenza. Caterina Balivo in passato ha conosciuto il tradimento: