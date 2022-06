Balivo, come funziona il nuovo programma Chi vuole sposare mia mamma

By

Nuova avventura sul piccolo schermo per Caterina, che ha momentaneamente lasciato la Rai per traslocare su Tv 8

Caterina Balivo torna in tv dopo l’esperienza da giurata a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Mercoledì 22 giugno la conduttrice di Aversa debutta su Tv 8, al timone del nuovo programma Chi vuole sposare mia mamma?. Uno show inedito e originale, ma allo stesso tempo romantico e divertente, prodotto da Blu Yazmine.

Seguite dall’occhio vigile della presentatrice le madri protagoniste della trasmissione vengono guidate in questo viaggio alla ricerca dell’amore, che si snoda all’interno di una grande villa immersa nella natura. Qui queste signore single, affiancate da un figlio o una figlia ormai adulti, fanno la conoscenza dei loro pretendenti.

Il meccanismo di Chi vuole sposare mia mamma?

Tutte tra i 40 e i 60 anni, provenienti da ogni parte d’Italia e da diverse realtà, le donne sono mosse dalla voglia di rimettersi in gioco e di avere una seconda possibilità in ambito sentimentale. Ognuna delle protagoniste è differente: si va dalla signora giovanile, con una vita sociale molto attiva, alla madre con un profilo più basso.

Non manca la mamma spinta dai figli a partecipare al dating show e quella chioccia che si definisce la migliore amica della figlia. Ogni madre ha sei pretendenti e gli incontri possono avvenire solo per un tempo limitato. Lo spasimante che non è stato scelto viene eliminato, anche con l’aiuto del figlio accompagnatore.

Quest’ultimo può però cambiare le carte in tavola: la scelta finale non spetta infatti solo alle donne ma pure ai figli, che devono condividere l’affetto più caro con qualcun altro e che vogliono quindi avere diritto all’ultima parola. Caterina Balivo ha spiegato che, nonostante il titolo dello show, non assisteremo a matrimoni.

La scelta finale si concluderà con un bouquet che la mamma dovrà consegnare al pretendente che l’ha convinta maggiormente. Poi saranno i diretti interessati a valutare il da farsi e dunque a scegliere se continuare a frequentarsi lontano dalle telecamere o meno.

Oltre a Chi vuole sposare mia mamma? Caterina Balivo condurrà nell’estate 2020 il programma di Rai Due Help-Ho un dubbio, in cui persone comuni verranno aiutate a prendere una decisione importante della loro vita.