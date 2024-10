Balivo, che gaffe! Studio ride. Poi Frecciata di Scanu a Sanremo

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo ha commesso una gaffe clamorosa che ha portato tutto studio a ridere. Nel cercare di giustificarsi, poi, ha peggiorato ulteriormente le cose! Poco dopo, nel corso della puntata, uno dei suoi ospiti si è abbandonato ad una frecciatina nei confronti del Festival di Sanremo. Stiamo parlando nello specifico di Valerio Scanu che ha criticato il sistema di scelta degli artisti, scatenando l’intervento immediato da parte della conduttrice. Scopriamo meglio che cosa è accaduto nel corso della puntata.

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. La prima parte del programma, intitolata Aspettando La Volta Buona, è stata dedicata al Festival di Sanremo, quest’anno condotto da Carlo Conti dopo l’addio di Amadeus. Insieme agli ospiti in studio ed in particolare con Luca Dondoni, critico e giornalista musicale de La Stampa, la conduttrice ha commentato i possibili artisti che potremmo vedere in gara. Caterina ha poi parlato anche dei tanti cantanti che ultimamente hanno annunciato il ritiro. Nel farlo ha citato nello specifico una frase di Alfa.

Il giovane cantante ha recentemente affermato di volersi fermare qualche mese, evidenziando come la fama in certi casi possa essere tossica. Caterina Balivo, nel riportare le sue parole, ha tuttavia sbagliato e ha detto “fame” invece di “fama”. Lo studio, a quel punto, è scoppiato in una risata e ha evidenziato alla conduttrice l’errore. Nel giustificare la sua gaffe, Caterina ha spiegato di aver letto semplicemente quanto stesse scritto su un articolo de Il Messaggero mostrato sullo schermo. Poco dopo, tuttavia, si è corretta spiegando come l’errore fosse stato da parte non del giornale ma da parte loro che avevano sbagliato a scrivere.

La frecciatina di Valerio Scanu

La puntata è quindi andata avanti con il toto nomi degli artisti che potrebbero prendere parte al prossimo Festival di Sanremo. A quel punto Valerio Scanu ha lanciato una frecciatina ad alcuni suoi colleghi ed al sistema di scelta dei cantanti in gara, sottolineando come questi vengano spesso scelti per il nome e non per la canzone.

Queste le sue parole specifiche:

Se vogliamo prenderci in giro diciamo che assolutamente si ascoltano prima le canzoni e poi si scelgono gli artisti. Non è così perché la canzone è importante ma è importante anche chi la presenta perché se ti arriva Vasco Rossi, adesso te la dico x, e la canzone non dovesse essere adatta Vasco Rossi viene preso comunque.

E ha continuato:

Ci sono stati nel passato, anche in quello recente, grandi artisti che hanno presentato delle canzoni mediocri, più che mediocri, e spesso l’abbiamo detto, che però sono stati presi perché erano dei grandi nomi.

A quel punto Caterina Balivo è intervenuta sviando la conversazione su altro.