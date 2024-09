Valerio Scanu al veleno sugli ‘stonati’: “Oggi fanno i cantanti”

Valerio Scanu ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona ha parlato senza filtri. Il cantante ha raccontato la sua nuova vita matrimoniale e ha rivelato che il suo compagno non c’entra niente con il mondo della musica. Sono stati svelati alcuni dettagli del matrimonio e raccontati anche momenti di coppia interessanti. Il marito è un professore universitario dal carattere opposto a quello di Scanu. Infatti sembrerebbe che il marito del cantante sia estremamente “inquadrato”. Ma la parte più interessante è arrivata quando la Balivo ha chiesto a Scanu se il marito fosse intonato. Valerio Scanu ha precisato che Luigi, il marito, è molto stonato. Poi ha voluto aggiungere che ormai moltissime persone stonate hanno intrapreso la carriera da cantante. Poi ha aggiunto che solamente grazie all’auto-tune alcuni suoi colleghi riescono a cantare.

Caterina Balivo non si è lasciata sfuggire la critica al veleno di Scanu e ha, quindi, voluto approfondire. La conduttrice de La Volta Buona ha chiesto delucidazioni in merito. A quel punto Scanu ha voluto rincarare la dose. La Balivo ha chiesto: “Quindi pensi che alcuni tuoi colleghi non sappiano cantare?”. A quel punto Scanu ha risposto: “Non ho parlato di colleghi ma di cantanti!”. Sottintendendo quindi che gli “stonati” di cui parla non possono avere il merito di reputarsi suoi colleghi. La Balivo ha colto la sottigliezza nelle parole di Scanu e ne ha quindi sottolineato la cattiveria. Ma il carattere di Scanu lo conosciamo bene e anche lui sa bene che la cattiveria detta al momento giusto può portare maggiore visibilità. Un’altra cosa che ha colpito di Valerio Scanu è come lui stia vagamente imitando un altro cantante conosciutissimo.

Valerio Scanu copia un famosissimo cantante?

Quando Valerio Scanu parla, e soprattutto ironizza, sembra quasi imitare il “sorcino” più famoso al mondo. Infatti in molti hanno notato che, sia nelle battute che nel modo di parlare, Valerio sembra ricordare tantissimo Renato Zero. Non si capisce se l’intento sia volontario o meno. Chiaramente le assonanze tra i due personaggi sono molte. Ogni giovane artista ha degli idoli a cui fa spesso riferimento. Forse, in questo caso, Scanu ha solo voluto esagerare un po’ più del solito.