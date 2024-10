La Volta Buona, omaggio a Julio Iglesias: è un’ondata di gaffe

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 tra gli ospiti c’è stato Gianni Belfiore, autore di canzoni che ha scritto anche alcuni successi di Julio Iglesias. Tra questi tutti ricorderanno “Se mi lasci non vale”. La conduttrice Caterina Balivo, insieme ai suoi ospiti, ha voluto fare un omaggio ad Iglesias suonando e cantando proprio la famosa canzone del cantante spagnolo. Peccato che chi l’ha eseguita non ricordasse neppure tutte le parole! Il tributo si è quindi ridotto ad una gaffe. Capiamo meglio nello specifico che cosa è successo.

Come di consueto oggi pomeriggio, martedì 29 ottobre, è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Il primo ospite della giornata è stato Gianni Belfiore, autore di numerose canzoni di successo. Tra i cantanti per il quale ha scritto c’è stato anche lo spagnolo Julio Iglesias. In particolare Belfiore è stato l’autore di una delle sue più grandi hit, “Se mi lasci non vale”. Davide De Marinis, ospite in studio, ha voluto quindi omaggiare sia Gianni che Julio con una sua versione del brano. A lui si sono poi uniti anche Caterina Balivo, Antonio Mezzancella e gli altri ospiti.

La loro esecuzione, tuttavia, si è tradotta in una gaffe. De Marinis ha difatti dimostrato di non ricordare il testo della canzone e ha cantato alcune frasi riproducendo semplicemente il motivetto ma senza le parole. Fortuna che Mezzancella gli è venuto un po’ in soccorso continuando lui il resto del pezzo. Le gaffe , tuttavia, non sono finite li. Poco dopo, difatti, è stato lo stesso Davide De Marinis oggetto di un lapsus da parte di Caterina Balivo. La conduttrice ha difatti sbagliato il suo nome, chiamandolo Antonio!

Caterina Balivo ha commesso anche un’altra gaffe, questa con l’ospite Alessia Merz. Le ha difatti detto “finalmente ti vedo in ottima forma”. Nel parlare di Julio Iglesias, poi, Massimo Cervelli ha raccontato un aneddoto su di lui decisamente poco edificante. Ha difatti svelato che si era addormentato mentre aspettava in camera Lory Del Santo. Non contento ha rincarato la dose dicendo che probabilmente stava guardando Affari Tuoi, cosa che è suonata un po’ come una frecciatina nei confronti di Stefano De Martino.