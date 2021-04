Baglioni accetta smalto da Pio-Amedeo. Poi sorprende: “Mi levo dai cogl…”

Sono trascorsi due anni da quando Pio e Amedeo hanno incontrato Claudio Baglioni con la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2019. Una incursione, quella dei due foggiani, sul palco del Teatro Ariston che si rivelò il loro salto definitivo nella tv generalista. A Felicissima Sera l’ex direttore artistico della kermesse popolare musicale e i due comici hanno dato libero sfogo al loro stile. Stavolta i ruoli sono invertiti: i padroni di casa sono Pio e Amedeo e Claudio è stato l’ospite, ma il gioco è sempre quello di cercare di ringiovanire in qualche modo l’artista, rendendolo più ‘appetibile’ ad un pubblico più giovane e con uno stile più adatto ai telespettatori di Canale 5. Dopo la battuta su Barbara d’Urso e Vasco Rossi, Pio e Amedeo hanno domandato:

“Ce l’hai qualche gossip da portare nel salotto di Barbara d’Urso? Ti sei fatto qualche presentatrice? La Palombelli?”

L’artista, imbarazzato e divertito, ha preferito non dare una risposta trincerandosi dietro un ‘no’. Il canovaccio resta sempre quello di cercare di andare a scompigliare il repertorio di tutto rispetto di Baglioni, apparentemente intoccabile. Durante ‘E Tu’ sono state cambiate diverse parole, introducendo ‘Accoccolati ad Ascoli Piceno’. Anche nel testo di Porta Portese, Brigitte Bardot è stata sostituita da Dayane Mello.

Ad un certo punto, Baglioni si è sacrificato per Pio e Amedeo accettando lo smalto sulle unghie stile Maneskin. Il romano, che è stato allo scherzo, non si è sottratto alla proposta dei padroni di casa di Felicissima Sera. Nel dettaglio, si è fatto dipingere le unghie di nero finendo per cantare con loro i cori da stadio per accogliere in studio Francesco Totti che ha fatto una battuta su Ilary Blasi.

Baglioni cancellato su Canale 5? Il retroscena sullo show musicale in prima serata

Per celebrare i suoi 50 anni di carriera, Baglioni su Canale 5 doveva condurre uno show evento. Le tre puntate speciali previste per maggio prossimo, al venerdì in prima serata, potrebbero essere state cancellate dal palinsesto Mediaset. Non è chiaro se in modo definitivo oppure si tratta soltanto di uno slittamento.

Dopo la sparizione di Andiamo Avanti su Rai1, che Claudio Baglioni doveva condurre con Pierfrancesco Favino, anche il progetto destinato sulla rete ammiraglia del Biscione non vedrà la luce nei tempi previsti da Publitalia.