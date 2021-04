Totti a Felicissima Sera sfotte Ilary Blasi: “Somiglia al Ken Umano”

Momenti pieni di ilarità durante il secondo appuntamento di Felicissima Sera di venerdì 23 aprile 2021. Per introdurre Francesco Totti, Pio e Amedeo hanno fatto partire il noto coro ‘Un capitano, c’è solo un capitano, un capitano’ e la leggenda del calcio si è palesato dietro le spalle di Claudio Baglioni. Insieme, al centro sul palco, hanno scherzato tra loro e si sono presi in giro. Poi è seguito un duetto tra Totti e Baglioni sulle note di Questo Piccolo Grande Amore.

L’ex calciatore della Roma è stato il protagonista del momento ‘lacrime’. Dopo averci provato con Maria De Filippi, Pio e Amedeo hanno cercato di far versare le lacrime a Francesco perché in questo modo si alza lo share e aumentano i loro incassi. Naturalmente l’uomo non ha pianto, in compenso ha raccontato dei fatti privati e intimi mai svelati prima d’ora e ha ironizzato su Ilary Blasi: “Somiglia al Ken Umano“. Alla domanda di Amedeo “Passeresti una notte con il Ken?”, il Pupone ha risposto:

“Mi metti in difficoltà così, però somiglia a Ilary da lontano. La notte spengo la luce”

Il duo comico ha imbarazzato l’ex campione facendo delle domande intime. Totti ha svelato che nei momenti intimi da giovane era solito pensare a Edwige Fenech, l’attrice popolare e prosperosa. I conduttori hanno cercato anche di capire come si sente a sapere che la moglie è una delle donne più desiderate dello spettacolo.

Totti ha risposto con molta naturalezza e con la consueta ironia che lo contraddistingue, mettendosi alle spalle il momento di imbarazzo che aveva caratterizzato il precedente passaggio. La prima volta che la vide si trovavano in un locale al buio.

Il primo incontro è avvenuto in un pub, ma lei era sentimentalmente impegnata e quindi non poteva spingersi molto. È stato molto tenace: il corteggiamento è andato avanti per circa sette – otto mesi e, alla fine, la Blasi ha ceduto.

Tra le foto mostrate a Felicissima Sera, Totti ha commentato una foto del brutto gesto compiuto da Mario Balotelli. Nel dettaglio, il romano ha dichiarato che nel calcio non si devono dire determinate cose, se tornasse indietro non lo rifarebbe. Sul led sono comparsi anche Ibrahimovic e Piquè e la sua immagine iconica dell’addio al calcio: