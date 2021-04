Pio e Amedeo pesanti su Barbara d’Urso: “Vasco le ha dato una bottarella”

Sette giorni fa è iniziata con il botto Felicissima Sera, il nuovo varietà di Pio e Amedeo in onda su Canale 5. Il duo comico ha conquistato la prima serata, tenendo incollati 4.070.000 spettatori e registrando il 20,1% di share. Numeri davvero alti che ormai sulla rete ammiraglia del Biscione registra solo Maria De Filippi. I foggiani hanno portato a casa la sfida degli ascolti tv contro Canzone Segreta di Serena Rossi. In apertura della seconda puntata di venerdì 25 aprile Pio e Amedeo hanno ringraziato il pubblico, tirando una frecciata a Barbara d’Urso e facendo il verso alla conduttrice in merito ai risultati ottenuti: “Abbiamo fatto 4 milioni. Col cuore!”

Da mesi, ormai, esiste un vero e proprio caso Barbara d’Urso a Mediaset. Fino a qualche tempo fa le sue trasmissioni ottenevano risultati positivi, tali da giustificare anche scivoloni, litigi in diretta, trash e varie polemiche. Da qualche tempo, però, i suoi programmi non tirano più come una volta. Live-Non è la d’Urso è stata chiusa in anticipo rispetto alla normale chiusura della stagione tv 2020/21 e la domenica sera ha iniziato a respirare grazie ad Avanti un Altro Pure di Sera. A Bonolis, infatti, va il merito di avere portato il prime time del dì festivo in vetta.

Claudio Baglioni è stato uno degli ospiti della seconda puntata di Felicissima Sera. Il cantante e i due comici si sono resi protagonisti di diverse gag e strafalcioni. Amedeo ha svelato che il desiderio di Pio era quello di avere Vasco Rossi e non Baglioni. Incredulo, poi, si è domandato se l’artista fosse di Canale 5 e Amedeo ha svelato:

“Da giovane ha dato una bottarella a Barbarella, quindi è da Canale 5”

Molti anni fa Barbara d’Urso e Vasco Rossi hanno avuto un flirt, esattamente quando erano entrambi agli inizi della loro carriera. La storia intensa e travolgente finì perché il cantante temeva che potesse intralciare la sua carriera.

Si narra, inoltre, che ai tempi della loro passione Vasco scrisse una canzone per la sua musa: entrambi hanno sempre glissato su quale sia. Indiscrezioni riferiscono che sia ‘Brava’. Il brano a un certo punto dice: “Certo eri brava però tu sai a fare l’amore, sembravi nata per farlo, ricordo bene…”