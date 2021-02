Baglioni a ruota libera e in controtendenza su Sanremo senza pubblico

Claudio Baglioni, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, ha commentato gli sviluppi dell’organizzazione del Festival di Sanremo 2021. Rispetto a molti altri suoi colleghi va un po’ in controtendenza, spiegando che la kermesse, a proposito della mancanza di pubblico, non dovrebbe risentirne troppo.

Da un lato il cantautore afferma che il pubblico per il concorso canoro significa tutto quello che significa anche per gli altri teatri e le sale da concerto: “Il pubblico è l’invitato al pranzo artistico”. Dall’altro lato sottolinea che, fra tutti gli spettacoli, “quello di Sanremo forse potrebbe risentirne meno di altri” in quanto è supportato dal “pubblico a casa”. Infine l’artista sostiene di essere convinto che andrà bene, visto che anche quest’anno la kermesse si avvarrà di “bravissimi conduttori e musicisti”.

Baglioni è poi passato a commentare le dinamiche della pandemia, che ormai dura da 12 mesi esatti. Il ‘Divo’ Claudio nota come un anno fa, nonostante l’arrivo del virus con tutta la sua violenza, si intravedeva una sorta di nuovo “inizio creativo”, pure nel “dramma dei morti”. Nella fattispecie il cantante rileva che nel marzo 2020 l’Italia ha dimostrato un forte “senso di coesione”. Oggi non è più così perché “c’è stanchezza” e si desidera “solo che passi il prima possibile”.

Spazio anche alla politica e al nuovo esecutivo targato Mario Draghi, l’ex numero uno della Bce. Secondo Baglioni il ‘banchiere’ ha un’indiscutibile prestigio “sia nazionale che internazionale”. Per questo dice di riporre molta fiducia nel premier in carica.

Sanremo 2021, saltano le ospitate di Luisa Ranieri e Giorgia

Il Festival più travagliato di sempre si appresta ad aprire i battenti. Il 2 marzo si avvicina; tuttavia mancano ancora dei tasselli. Negli ultimi giorni si sono rincorse le voci su possibili ospitate e forfait dell’ultimo minuto. Oltre a Naomi Campbell (non ci sarà per via delle nuove norme anti Covid promulgate negli Usa), non ci saranno nemmeno Luisa Ranieri e Giorgia. A riferirlo è Fanpage.it che ha appreso la notizia da fonti certe sanremesi.

La Ranieri era stata data come co-conduttrice per una sera, insieme a Serena Rossi. Su quest’ultima non dovrebbero esserci dubbi, Luisa invece avrebbe declinato la proposta. Stesso discorso per Giorgia: si pensava che dovesse duettare con Ornella Vanoni, ma alla fine non se ne farà nulla. La Vanoni ci sarà, ma accompagnata da Francesco Gabbani.