Morgan, retroscena ‘scomodo’ sul brano di Bugo: tirato di mezzo Baglioni

Il Festival di Sanremo 2021 si avvicina e, come ogni kermesse che si rispetti, si appresta a giungere ai nastri di partenza con la ‘classica’ dose di polemiche. L’ultima ha provato ad accenderla Morgan, che, non è un mistero, ha il dente avvelenato sia nei confronti di Amadeus sia nei confronti di Bugo, al secolo Cristian Bugatti. Con il primo ha avuto una turbolenta litigata mediatica nel momento in cui ha saputo di essere stato estromesso dalla rosa dei cantanti in gara per il concorso di quest’anno. Con il secondo ha avuto un indimenticabile contesa lo scorso anno, proprio sul palco dell’Ariston.

Nelle scorse ore Marco Castoldi (nome all’anagrafe di Morgan) ha pubblicato su Instagram una Stories in cui ha rivelato un retroscena ‘scomodo’ sul brano che quest’anno Bugo presenterà alla kermesse. Nella fattispecie l’ex di Asia Argento ha dichiarato che la canzone di Bugatti e la stessa che il medesimo artista propose a Claudio Baglioni due anni fa, ricevendo un rifiuto. Il fatto è tutto da verificare e da accertare. Quel che invece è sicuro è che per l’ennesima volta Castoldi è tornato a punzecchiare l’ex amico Bugatti.

A questo punto ci si chiede (retoricamente) perché Morgan continui a giocare ‘brutti scherzi’ a Cristian. La Stories sulla questione “brano bocciato da Baglioni” non è certo una galanteria. Anzi, appare proprio come un ‘tiro mancino’. Forse, per un artista del calibro di Castoldi, sarebbe meglio chiudere una volta per tutte con queste querelle. Lui stesso ha dichiarato più volte di avere qualità artistiche eccellenti: bene, magari sarebbe bello concentrare l’attenzione su quelle, piuttosto che focalizzarsi su vecchie ruggini che apportano ben poco alla musica.

Festival di Sanremo 2021: ultime news sulle ospitate

Il 2 marzo si avvicina: sul fronte ospitate l’organizzazione del Festival sta mettendo a posto gli ultimi tasselli. Nelle scorse ore, i ben informati hanno assicurati che all’Ariston, oltre agli ospiti già resi noti in precedenza, ci saranno anche la giornalista Giovanna Botteri e l’ex campione del mondo di sci Alberto Tomba.