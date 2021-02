Giovanna Botteri a Sanremo 2021. Alberto Tomba ospite di Amadeus

Altre donne si aggiungono al cast di Sanremo 2021. Nelle ultime ore sono state annunciate Simona Ventura, Serena Rossi e Luisa Ranieri. Quest’ultima dovrebbe condurre il mercoledì insieme a Elodie, mentre l’ex padrona di casa de L’Isola dei Famosi e l’attrice di Lolita Lobosco sabato 6 marzo. Saltata la partecipazione di Naomi Campbell. La top model non sarà all’Ariston a causa delle nuove restrizioni contro il Covid-19 varate negli Stati Uniti d’America.

Tra le donne del Festival di Amadeus arriverà anche Giovanna Botteri. La giornalista, negli ultimi mesi, ha trovato una nuova centralità televisiva, prima come corrispondente nel racconto della pandemia mondiale e successivamente come ospite molto richiesta di numerosi programmi, da Domenica In a La Vita in Diretta, fino a condurre per il TG3 le elezioni americane e l’insediamento di Joe Biden come nuovo Presidente degli USA dopo Trump.

Un anno storico per lei: dal Premio Ischia alla presidenza del Premio Luchetta. Il Fatto Quotidiano fa sapere, però, che il suo ruolo è ancora da definire. Ad oggi non è chiaro se sarà co-conduttrice di una delle cinque serate della kermesse musicale o ospite con una storia da raccontare.

Le altre presenze femminili, ad oggi confermate, al Festival di Sanremo 2021 sono: Matilda De Angelis, Loredana Bertè, Alessandra Amoroso, Barbara Palombelli e Beatrice Venezi. Amadeus ha lanciato un invito a Gerry Scotti e Jovanotti: il conduttore e il cantante accetteranno?

Ospiti Sanremo 2021, anticipazioni: Amadeus chiama Alberto Tomba all’Ariston

Il portale Davide Maggio ha annunciato la decisione di Amadeus di invitare Alberto Tomba a Sanremo 2021. Non solo Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic: tra le presenze sportive ci sarà anche l’ex campione del mondo di sci.

La carriera dello sportivo con il Festival della Canzone Italiana si sono incrociati nel 1988 quando la serata finale subì un’interruzione per consentire di mandare in onda la seconda manche dello slalom speciale per le Olimpiadi invernali che fu vinto da Tomba.

Top secret su cosa farà nel corso della partecipazione all’Ariston, ma sicuramente non deluderà le aspettative del conduttore e direttore artistico, di Fiorello e del pubblico televisivo.