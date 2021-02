Sanremo 2021, Amadeus invita Gerry Scotti e svela: “I no mi fanno male”

Sono in tanti che vorrebbero Gerry Scotti sul palco del Festival di Sanremo in qualità di conduttore o co-conduttore. Della sua presenza all’Ariston si era già parlato lo scorso anno quando in una intervista nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin aveva dichiarato: “Se è vero che lo rifà Amadeus gli rivolgo un messaggio: cerca di farmelo sapere così mi organizzo e vengo da te”. Il conduttore della kermesse ha lanciato un suo invito agli amici Gerry Scotti e Jovanotti sulle pagine del settimanale Chi, sostenendo:

“Penso sempre che gli amici sappiano che le porte sono aperte e tendo a essere timido nel chiedere perché l’amicizia è diversa dalla formalità”

Il direttore artistico, inoltre, ha confidato che la formalità porta a fare inviti ufficiali, trattative, mentre l’amico sa che lo si aspetta e quindi sta a lui avere il piacere di esserci:

“Soffro tanto i no, mi fanno rimanere male, perciò preferisco buttare l’amo e intuire il rifiuto, perché se fosse esplicito mi renderebbe triste

L’invito c’è ed è stato fatto in maniera forte e chiara. Sarà accolto? Manca meno di una settimana ormai all’inizio della settantunesima edizione di Sanremo 2021. Amadeus è pronto e alla rivista diretta da Alfonso Signorini ha ammesso che questa edizione rappresenta la sua sfida più grande. Si è molto esposto assumendosi dei rischi, dal cast giovane al desiderio di avere il pubblico in sala, proposta bloccata dal Comitato Tecnico Scientifico.

Riguardo alle presenze che sfileranno nelle cinque serate, Amadeus ha spiegato perché ha scelto Barbara Palombelli:

“La conosco da tantissimi anni e volevo un volto tv, poi ho letto che detiene il record di ore sul piccolo schermo fra i conduttori, 716 in nove mesi, e quindi ho chiuso il cerchio”

Con i suoi tre programmi quotidiani va ben oltre le quattro ore giornaliere: la mattina conduce Forum su Canale 5, nel pomeriggio su Rete 4 Lo Sportello di Forum, mentre la sera Stasera Italia. Una presenza notevole tanto da spodestare Barbara d’Urso.

Amadeus sulla moglie Giovanna Civitillo confessa: “Ho provato emozioni mai provate”

A Sanremo 2021 ci sarà anche Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus sarà chiamata a condurre PrimaFestival, lo show che anticipa la messa in onda di Sanremo. Con lei pure Giovanni Vernia e Valeria Graci. A Chi il conduttore ha ripercorso come è nata la loro storia d’amore. Nel 2002 è arrivata la showgirl in un suo momento bello della vita professionale perché stava iniziando l’avventura a L’Eredità. Poi ha capito immediatamente che era la donna della sua vita: “Ho provato emozioni che non avevo mai provato”. Si sono fidanzati nel 2003 e sono sempre stati felici.