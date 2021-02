Svelata la quarta co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021. Oltre a Naomi Campbell, Matilda De Angelis ed Elodie, Amadeus sarà affiancato da Barbara Palombelli. La presentatrice Mediaset sarà presente sul palco dell’Ariston venerdì 5 marzo. Per la moglie di Francesca Rutelli si tratta della prima volta a Sanremo. Giornalista di lungo corso, conduttrice radiofonica e volto televisivo, la Palombelli – grazie al suo Forum e Stasera Italia – ha all’attivo il maggior numero di ore di presenza sul piccolo schermo. La 67enne ha battuto pure la collega e amica Barbara d’Urso.

Buone notizie anche per gli Extraliscio, in gara al Festival di Sanremo 2021 con Davide Tuffolo con la canzone Bianca Luce Nera. Moreno Conficconi, in arte Moreno il Biondo, è risultato negativo al tampone molecolare effettuato ieri. Qualche giorno fa il musicista era stato escluso dalle prove perché il tampone rapido aveva dato risultato positivo. Ma si è trattato di un falso positivo. Nei prossimi giorni gli Extraliscio potranno finalmente provare al Teatro Ariston in vista della loro prima volta al Festival di Sanremo.

Intanto sono stati annunciati due nuovi ospiti del Festival di Sanremo. Venerdì 5 marzo salirà sul palco dell’Ariston Sinisa Mihajlovic, ex calciatore oggi allenatore del Bologna. Lo sportivo duetterà con il collega Zlatan Ibrahimovic, presente alla kermesse per tutta la sua durata. L’attaccante del Milan sarà inoltre protagonista di alcune gag con Amadeus e Fiorello. Sabato 6 marzo saranno invece protagonisti Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, il vincitore di Sanremo 2017 e secondo classificato dello scorso anno.

I due artisti si esibiranno insieme in un’emozionante performance di Un Sorriso dentro al pianto, il brano composto da Francesco Gabbani e primo singolo estratto da Unica, il nuovo album di Ornella Vanoni uscito il 29 gennaio scorso per BMG. Un sorriso dentro al pianto, del quale Gabbani firma musica e – insieme a Pacifico e Ornella stessa – anche il testo, è uscito come singolo l’8 gennaio ed è tuttora fra i brani più trasmessi in radio.

Tra gli altri ospiti del Festival di Sanremo 2021 figurano Alessandra Amoroso e i Negramaro. Non ci saranno Roberto Benigni, Jovanotti e Adriano Celentano. Confermato Achille Lauro, che prende il posto che è stato lo scorso anno di Tiziano Ferro.