Sanremo 2021, Mihajlovic con Ibrahimovic: ecco cosa faranno

By

Al Festival di Sanremo 2021 ci sarà anche Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna, che di recente ha combattuto contro la leucemia, sarà ospite di una delle cinque serate dell’evento. La kermesse musicale andrà in onda su Rai Uno da martedì 2 marzo a sabato 6 marzo 2021. Mihajlovic ha anticipato alla stampa che la sua ospitata sarà legata all’altro ospite fisso di questa edizione, ovvero il calciatore Zlatan Ibrahimovic.

Durante l’ultima conferenza stampa a Bologna Sinisa Mihajlovic ha annunciato:

“Stamattina ho sentito Amadeus. Io però due cose faccio male: il ballo ho già dimostrato di non saperlo fare, ma sul canto sono ancora peggio. Non so che schifo faremo, ma andiamo là e almeno si riderà… Ma si può cantare in playback a Sanremo?”

L’ex calciatore serbo ha fatto riferimento alla sua performance a Ballando con le Stelle con la moglie Arianna. Sinisa Mihajlovic ha aggiunto:

“Per fortuna che non ci sarà il pubblico, sennò sai che casino all’uscita mia e di Ibra che cantiamo? I due zingari sul palco, non so che può succedere, ma sarà divertente”

Sinisa Mihajlovic, intervistato di recente da Mara Venier a Domenica In, non ha svelato che canzone canterà con l’attaccante del Milan ma ha confidato che la sua canzone italiana preferita è Io vagabondo dei Nomadi. Sinisa ha inoltre rivelato di essere amico di alcuni cantanti italiani. In particolare di: Cesare Cremonini, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci.

Al momento non è stato chiarito in quale serata vedremo Sinisa Mihajlovic al Festival di Sanremo. Amadeus non ha ancora svelato tutti gli ospiti presenti quest’anno sul palco dell’Ariston.

Le parole di Amadeus su Ibrahimovic a Sanremo

La presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021 ha destato fin da subito molta curiosità. In una recente intervista a La Gazzetta dello Sport Amadeus, direttore artistico e conduttore dell’evento, ha anticipato che il calciatore del Milan sarà protagonista di diverse gag sul palco dell’Ariston. Il presentatore Rai ha assicurato che lo sportivo svedese stupirà tutto il pubblico di Sanremo.

Chi sono gli altri ospiti di Sanremo 2021

Al Festival di Sanremo 2021 vedremo anche: Naomi Campbell, Achille Lauro, Elodie, Matilda De Angelis, Alessandra Amoroso, Negramaro. Sembrano sfumate invece le partecipazioni di Adriano Celentano, Roberto Benigni e Jovanotti.

Ci sarà anche Ornella Vanoni, che sarà accompagnata da Francesco Gabbani nella serata conclusiva del Festival di Sanremo. I due artisti si esibiranno insieme in un’emozionante performance di Un Sorriso dentro al pianto, il brano composto dal cantautore toscano e cantato dalla Vanoni.