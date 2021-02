Sanremo 2021, Amadeus fa una confessione su Ibrahimovic: “Lo temo”

Il conduttore e direttore artistico della 71esima edizione del Festival fa una rivelazione sul giocatore del Milan e svela in quale serata non ci sarà

Mancano due settimane all’inizio ufficiale della settantunesima edizione del Festival di Sanremo 2021, al via martedì 2 marzo. Amadeus è già arrivato nella città ligure per assistere alle prove dei cantanti in gara In una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il direttore artistico ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, ospite fisso che vivrà la settimana del Festival fianco del conduttore e Fiorello. Una partecipazione che ha sollevato non pochi dubbi nei tifosi rispetto alla ricaduta che potrebbe avere sul rendimento del campione svedese. Amadeus ha precisato che il giocatore del Milan è un professionista, un fuoriclasse come lui sanno gestirsi da soli. Si allenerà in Riviera per tutta la settimana, come ha sempre fatto, i tifosi devono stare tranquilli:

“Se è sempre il primo ad arrivare agli allenamenti e l’ultimo ad andarsene vuol dire che un’autodisciplina esemplare”

Il padrone di casa de I Soliti Ignoti ha confessato, inoltre, che la sua ansia è più forte per il derby che per il Festival di Sanremo. È l’unico tifoso nerazzurro che può permettersi di inviare messaggi al calciatore in questi giorni:

“È il giocatore che temo di più, spero di batterlo, ma comunque vada sarò felice di accoglierlo a Sanremo. Io lo sport lo intendo così, in modo british, mi piace giocare, alleggerire e anche essere preso in giro”

Ma cosa faranno al Festival Amadeus e Ibra? Il presentatore ha dichiarato che potrebbe succedere di tutto. Ci saranno diverse gag, ma non ha voluto anticipare nulla. Di sicuro vedremo una persona diversa da quella che segna ed esulta, una versione davvero inedita. Non vede l’ora che scenda le scale indossando lo smoking con la sua fisicità. Zlatan sarà assente nella seconda serata di Sanremo, mercoledì 3 marzo, per la partita contro l’Udinese.

Durante la chiacchierata il marito di Giovanna Civitillo ha glissato sulla possibilità di un ricongiungimento all’Ariston tra l’attaccante e Lukaku. I due hanno avuto una lite durante un incontro calcistico, passibile di provvedimento disciplinare qualora dalle ricostruzioni dovesse emergere un insulto razzista ai danni del belga.

Intanto nelle ultime ore si devono fare i conti con il primo caso di Covid a Sanremo. Il Secolo XIX ha fatto sapere che sarebbe scattata la quarantena per l’intera band Extraliscio. Il cantante Moreno Conficconi è risultato positivo al tampone ancor prima di accedere al Teatro Ariston.

La macchina della prevenzione si è subito attivata, ma adesso è una lotta contro il tempo per la band. Dopo un solo tampone negativo, gli Extraliscio potrebbero rientrare in gara. Diversamente, invece, sarebbe esclusa. Nel frattempo è stato avviato anche il tracciamento di quanti hanno avuto contatto con loro prima di accedere in Teatro.