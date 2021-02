Festival di Sanremo 2021: primo caso di Covid tra i cantanti in gara

Primo caso di Coronavirus al Festival di Sanremo 2021. L’evento andrà in onda su Rai Uno dal 2 al 6 marzo. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 febbraio, nel Green dell’Ariston, un locale fuori dal teatro che ospita la kermesse, sono stati effettuati dei tamponi antigenici e uno dei partecipanti è risultato positivo. Si tratta di Moreno Conficconi, componente degli Extraliscio in gara con Davide Tuffolo con la canzone Bianca Luce Nera.

Il gruppo stava entrare in teatro per le prime prove con l’orchestra in vista della nuova edizione del Festival di Sanremo. Dopo che il test di Moreno Conficconi è risultato positivo né il musicista né il resto del gruppo sono potuti entrare nel teatro. Tutti sono stati messi immediatamente in quarantena e in queste ore si fa sta lavorando al tracciamento dei contatti.

Se anche il tampone molecolare confermerà l’esito del tampone, si attiveranno tutte le procedure di contenimento pandemico, con la prosecuzione della quarantena per dieci giorni. Se ci sarà un tampone negativo gli Extraliscio, band composta da Moreno il Biondo, Mirco Mariani e Mauro Ferrara, potrebbero comunque entrare in gara. Al momento l’entourage della band ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali.

Nei giorni scorsi, durante la prima conferenza stampa per Sanremo 2021, Amadeus ha spiegato che se uno dei 26 cantanti in gara dovrà contrarre il Covid-19 nei giorni della kermesse sarà costretto a ritirarsi. Extraliscio e Davide Toffolo hanno presentato per l’evento una bella serena folk gitana, giudicata positivamente dalla stampa che ha ascoltato in anteprima il brano.

Gli altri cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 sono: Aiello, Annalisa, Arisa, Orietta Berti, Bugo, Colpaesce e Dimartino, Coma_Cose, Ermal Meta, Fasma, Fedez & Francesca Michielin, Francesco Renga, Fulminacci, Gaia, Ghemon, Gio Evan, Irama, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Madame, Maneskin, Max Gazzè e la Trifluoperanzina, Malika Ayane, Noemi, Random, Willie Peyote.

Amadeus sarà affiancato sul palco dell’Ariston da Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Naomi Campbell aprirà il Festival di Sanremo 2021 mentre Elodie e Matilda De Angelis saranno vallette per una sera.