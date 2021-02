Festival di Sanremo, Luisa Ranieri e Giorgia non ci saranno: il retroscena

Sono giorni frenetici in quel di Sanremo, ma anche tutto intorno. Si avvicina la settimana più importante per la musica italiana, ma anche un po’ per la Rai Uno. La sfida da vincere è sempre contro l’edizione precedente: fare meglio o almeno fare tanto quanto l’anno scorso. Amadeus riuscirà a fare il bis del suo grandissimo successo? Per riuscirci sono molto importanti le canzoni, ma anche lo show e gli ospiti scelti. Sarà la seconda edizione per lui da direttore artistico e non mancherà al suo fianco quella che è stata una spalla importantissima l’anno scorso: Fiorello. E poi tanti altri grandi nomi attesi sul palco dell’Ariston.

I nomi si sono rincorsi in queste settimane e alcuni sono ormai certi. Oggi invece un retroscena di Fanpage ha svelato chi non ci sarà, e sono due nomi che invece avrebbero fatto la differenza. A quanto pare, infatti, Luisa Ranieri e Giorgia non ci saranno a Sanremo 2021: lo avrebbero riferito delle fonti sanremesi. Niente Ariston dunque per la cantante e per l’attrice, che è al momento in televisione con la fiction Lolita Lobosco. Lei era stata annunciata nelle ultime ore come co-conduttrice per una sera, insieme a Serena Rossi. Su quest’ultima non dovrebbero esserci dubbi, la Ranieri invece avrebbe detto no. O chissà, magari la trattativa non c’è proprio stata.

Per quanto riguarda Giorgia invece era stata annunciata con un duetto insieme a Ornella Vanoni, ma alla fine non se ne farà nulla. La Vanoni ci sarà, ma accompagnata da Francesco Gabbani. Sono sempre indiscrezioni da prendere con le pinze e che vanno trattate da indiscrezioni, anche perché i nomi ufficiali di Sanremo 2021 stanno venendo a galla pian pianino. Forse sarebbe il momento di svelare il cast completo del festival? Forse sì, ma evidentemente ancora un po’ di suspense non guasta.

Negli ultimi giorni comunque sono saltati fuori i nomi degli ospiti serata per serata. Così come sono state ufficializzate le partecipazioni di alcuni volti femminili che condurranno insieme ad Amadeus le serate del Festival di Sanremo. Simona Ventura è pronta a tornare all’Ariston, ma è altrettanto pronta anche Barbara Palombelli. Mancano pochi giorni alla serata di apertura della 71esima edizione del festival: l’appuntamento è per martedì 2 marzo.

Il Volo ospiti a Sanremo 2021: l’omaggio a Morricone

Nelle stesse ore è stata anche annunciata la presenza de Il Volo: ospiti a Sanremo 2021 per omaggiare Ennio Morricone. Il trio di tenori sarà tra gli ospiti della seconda serata, quella di mercoledì 3 marzo. Pietro Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble torneranno quindi sul palco dell’Ariston dopo aver trionfato con Grande amore nel 2015 e aver raggiunto il podio nel 2019 con Musica che resta.