Festival di Sanremo 2021: gli ospiti sera per sera di Amadeus

Chi salirà sul palco del teatro Ariston nelle cinque serate dal 2 al 6 marzo 2021? Aumenta l’attesa non solo per il Festival ma anche la curiosità

Dal 2 al 6 marzo prossimo andrà in onda in prima serata su Rai 1 la settantunesima edizione del Festival di Sanremo o, come preferisce definirla Amadeus, l’edizione 70+1. Cresce l’attesa non solo per l’inizio della kermesse, ma anche la curiosità su chi saranno gli ospiti serata per serata di Sanremo. Dopo alcune conferme annunciate durante la conferenza stampa, scopriamo chi sono le star italiane e internazionali che calcheranno il famoso palco del Teatro Ariston.

Tra gli ospiti della prima serata di Sanremo 2021 prevede la partecipazione Naomi Campbell che darà il via alla gara insieme ad Amadeus e Fiorello. Presenti anche l’ospite fisso nazionale Achille Lauro e l’ospite fisso internazionale Zlatan Ibrahimovic. Entrambi saranno presenti nei cinque appuntamenti. Il pubblico ascolterà i brani di tredici dei ventisei cantanti in gara e si esibiranno anche quattro degli otto artisti delle Nuove Proposte.

Per quanto riguarda gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo non cambierà molto riguardo alla prima, eccetto per il fatto che non ci sarà la Venera Nera. In quest’occasione si esibiranno i restanti tredici Campioni e i quattro delle Nuove Proposte. Naturalmente non mancherà l’ospite musicale, ma mancano ancora dei tasselli.

Durante la terza serata di Sanremo di giovedì 4 marzo 2021, tutti i Big si esibiranno con la cover di un pezzo da loro scelto di autori del panorama italiano. Gli ospiti devono essere ancora collocati e a giorni saranno svelati ulteriori dettagli. Rivelazioni che si aggiungono anche alla quarta serata del Festival, dove tutti i Campioni si esibiranno e sarà proclamato il vincitore di Sanremo Giovani.

Confermata nell’appuntamento finale del Festival, che vedrà la proclamazione del vincitore di Sanremo 2021, Ornella Vanoni all’Ariston. Tra gli altri, saliranno sul famoso palco Giorgia oltre ai Negramaro e ad Alessandra Amoroso.

Per il mondo dello spettacolo certa è la presenza di Matilda De Angelis, co-conduttrice di una delle serate al fianco di Amadeus. La donna è protagonista de L’Isola delle Rose, su Netflix, ma anche di The Undoing, la serie in onda su Sky. Il direttore è rimasto particolarmente colpito dall’attrice perché è giovane, spigliata e con una caratura già internazionale.

Si allontana l’ipotesi Benigni con Celentano. Sembrerebbe quasi certo il no, come fa sapere Leggo. A questo punto Amadeus e la Rai dovranno trovare una soluzione che sia all’altezza dei nomi tanto annunciati. Un’alternativa potrebbe essere Jovanotti.