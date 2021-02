Sanremo 2021, conferme e nomi assenti: ecco perché mancano i tasselli

A 30 giorni esatti dall’avvio della 71esima edizione del Festival di Sanremo sono ancora molti i nomi mancanti relativi alle ospitate. Non tutti, visto che Amadeus, nelle scorse ore, ha annunciato alcuni personaggi che saranno protagonisti sul palco dell’Ariston. Ma perché ci sono ancora diversi tasselli da inserire nel ‘mosaico’ della popolare kermesse? Due i motivi: da un lato la tribolata organizzazione del concorso (fino a pochi giorni fa, prima del definitivo ok del Cts, non c’era manco la certezza che la manifestazione si sarebbe svolta), dall’altro il taglio del budget riservato all’evento, come spiega IlFattoQuotidiano.it. Da qui anche la difficoltà a chiudere con alcuni ospiti.

Il budget “non sarà stellare” come per altre edizioni scrive la testata giornalistica diretta da Peter Gomez. Infatti la kermesse è “alle prese con un taglio extra di 600 mila euro nonostante gli introiti record per RaiPubblicità”. In realtà la questione ridimensionamento dei cachet non è proprio nuova, visto che negli ultimi anni Sanremo ha visto via via calare il proprio budget. Quest’anno poi c’è la pandemia, l’assenza del pubblico e altri problemi di organizzazione che non hanno certo favorito nuovi stanziamenti di fondi.

Così le superstar americane sono da escludere per motivi economici. Lo stesso vale per i ‘super big’ italiani. Amadeus e il suo staff continuano a lavorare, avendo almeno alcune certezze: Ornella Vanoni ci sarà per la finale, il sabato. Anche con i Negramaro e Alessandra Amoroso le contrattazioni hanno avuto buon esito. E poi? I nomi più avvicinabili, ma non per questo sicuri, sono Loredana Bertè, Emma Marrone e Fiorella Mannoia. C’è poi il capitolo Jovanotti, grande amico di Amadeus e Fiorello. “L’ho già detto lo scorso anno Lorenzo se avrà piacere di venire a trovare due vecchi amici non deve che bussare le porte sono aperte”, ha ricordato il conduttore. Fatto sta che pure con Cherubini non c’è nulla di certo, anzi…

Resta poi in piedi la pista che porta a Roberto Benigni e Adriano Celentano. I due sono entrati in contatto con l’organizzazione del Festival ma al momento non si sa se alla fine sbarcheranno o meno all’Ariston.

Tante incognite, ma anche alcune sicurezze: Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic ci saranno per tutte e cinque le serate. Confermate anche le co-conduttrici Naomi Campbell (al debutto), Elodie e Matilda De Angelis. “Sto pensando di portare sul palco Alessia Bonari, quell’infermiera che aveva i segni della mascherina e della stanchezza sul volto. Ma non dovranno mancare nemmeno la leggerezza e la spensieratezza”, ha aggiunto Amadeus. La trattativa con la Bonari però non riguarda la co-conduzione ma le ospitate, ha concluso ‘Ama’