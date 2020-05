Baby K figlio e grande paura: “Cicatrici di chi ha sofferto”

Intervista Baby K, le confessioni della cantante spiazzano: figlio, paure e passato

Baby K sogna di metter su famiglia. Lo ha confessato senza troppi problemi, rivelando qualcosa in più sulla sua vita privata. La cantante di Buenos Aires ha molti sogni nel cassetto: fra questi un figlio e… poter ritornare a cantare live! Durante l’intervista rilasciata al settimanale Gente, ha anche parlato della sua più grande paura, aprendosi come ha fatto poche volte in vita sua. Baby K ha spiegato di aver sofferto molto, che alcune esperienze le hanno lasciato profonde cicatrici, ma adesso si può definire una donna forte e sicura di sé.

Significato della copertina Buenos Aires di Baby K

A Gente ha spiegato cosa rappresenta la copertina della canzone Buenos Aires (lei con alcuni coltelli conficcati in testa): “Rappresenta la donna tosta, che porta però con sé le cicatrici di chi ha sofferto e, attraverso il dolore, trova la forza di reagire, come solo le donne sanno fare”. In passato aveva spiegato di esser stata sola per parecchio tempo, ma adesso ha imparato anche a bastarsi, a rendere sua alleata la solitudine (molti suoi pezzi sono nati quando era lontana da tutto e da tutti).

Baby K parla del suo ex fidanzato? Pensa solo al futuro: il figlio e quella grande paura…

Ha tenuto a precisare che la canzone (lanciata durante la sua quarantena) non è dedicata a un suo ex: “Non riguarda un uomo specifico del mio passato, ma so bene come ci si sente”. La sua paura più grande? Ecco la confessione: “E sai cosa mi fa paura, cosa mi indebolisce? L’incognito […]. Parlo della paura di dover dipendere, per qualsiasi cosa, da qualcuno. Faccio fatica a immaginarmi fra dieci anni. Vivo giorno per giorno”. Il suo sogno più grande è quello di avere un figlio: “I bambini mettono di buon umore, però per farli serve un grande amore. Io in questo momento non ce l’ho, ma va bene così. Il mio sogno, adesso, è quello di cantare live, davanti al pubblico, mi manca moltissimo”.