Baby K quarantena: “Mi sono arresa”, poi spiazza: “Due novità che…”

Baby K resta a casa: momento difficile, ma lei non molla e lancia Buenos Aires (non sarà l’ultima novità di questi giorni)

Anche Baby K sta passando le sue giornate in casa… nonostante abbia cominciato a far ballare tutti con la sua nuova hit! Buenos Aires è l’ultimo pezzo della cantante, che ha deciso di fare un regalo ai suoi fan: il brano – come la maggior parte di quelli del suo repertorio – mette subito di buon umore e fa viaggiare con la fantasia. Baby K è felice di far sentire la propria vicinanza a chi sempre la supporta e ha spiegato che, quando questo periodo di quarantena terminerà, lancerà due sorprese che lasceranno tutti senza parole.

Coronavirus, Baby K non perde il sorriso e svela un piccolo segreto

Come sta affrontando la quarantena Baby K? Queste le sue parole alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni: “Sono una che non sa mai stare ferma, ma mi sono arresa per il bene comune. Ho tirato fuori il mio kit di sopravvivenza: tanta vitamina C, film e musica”. Per i suoi follower di Instagram, ha fatto dei pigiama party (a distanza) e non smetterà di intrattenerli: “Resterò a casa, ma userò Internet per stare vicina a chi, a differenza mia, si sente più solo. Passata questa bufera, comincerà a esibirmi dal vivo e… ho due novità in cantiere che vi lasceranno senza fiato. Tenetevi pronti!”. Di quali sorprese sta parlando?

Buenos Aires di Baby K: la confessione della cantante

Ha poi speso delle dovute parole sulla sua ultima canzone Buenos Aires: “Non me lo aspettavo. Credo, però, di aver messo a frutto tutte le cose per cui ho studiato e sto studiando: il canto, il ballo e lo stile scelto per le foto e il videoclip”. A Tv Sorrisi e Canzoni, un altro personaggio famoso ha detto qualcosa che non passa inosservato: Vanessa Incontrada ha affrontato le ultime polemiche e ha parlato della telefonata con Maria De Filippi.