Avanti un altro, Daniele vince 175mila euro: per lui standing ovation (video)

Daniele ha vinto ad Avanti un altro 175mila euro, giovedì 31 marzo 2021. Il concorrente si è portato a casa l’intero montepremi, svolgendo il gioco finale quasi alla perfezione. Ebbene sì, perché ha sbagliato la risposta solo una volta. Pertanto, è riuscito a finire il lungo e difficile percorso entro i 150 secondi. “Il David”, è stata l’ultima risposta che l’ha portato alla straordinaria vittoria. Daniele è apparso senza parole e in studio tutti hanno dimostrato la loro felicità. Infatti, i telespettatori hanno assistito a una standing ovation. I presenti in studio si sono alzati in piedi, applaudendo emozionati. Lo stesso Paolo Bonolis, quando Daniele ha vinto, ha esultato. Il padrone di casa si è più volte complimentato con il vincitore.

Completando il gioco finale entro il tempo previsto, il concorrente prosegue con la seconda fase. In questo caso, il montepremi diminuisce e arriva a 100.000 euro. Questa somma decresce di mille euro per ogni secondo trascorso. Daniele non è neanche arrivato alla seconda fase, in quanto a lui sono bastati i 150 secondi per vincere l’intero montepremi ad Avanti un altro! di 175.000 euro. Prima di iniziare la scalata finale, Bonolis aveva consigliato al concorrente di restare concentrato per tutto il tempo. E così lui ha fatto.

Com’è possibile vedere nel video, il vincitore ha appoggiato le mani sulla testa, incredulo di ciò che è appena accaduto. Sui social non mancano i commenti da parte dei telespettatori. Sono davvero tanti coloro che stanno commentando positivamente quanto accaduto, tanto che riservano a Daniele messaggi di congratulazioni. Ma chi è Daniele di Avanti un altro!? Il concorrente che ha vinto stasera è un ragazzo che nella vita pare faccia l’attore comico.

Avvenimento più unico che raro ad #AvantiUnAltro, il Game Show preserale condotto da Paolo Bonolis: il concorrente Daniele arriva sino all'ultima domanda, evitando il "montepremi countdown" e vincendo l'intera somma di ben 175.000 euro! Complimenti! ???? pic.twitter.com/MfWlbY62zf — Sτεʃλno (@ilGerrino92) March 31, 2021

Intanto, i telespettatori attendono il ritorno del programma con Paolo Bonolis e Luca Laurenti in prima serata. A partire da domenica 11 aprile, come ha rivelato il sito di TvBlog, i telespettatori potranno seguire il game show di Canale 5 anche nel prime time. La trasmissione prende il posto del talk Live – Non è la d’Urso di Barbara d’Urso, che chiude i battenti. La conduttrice campana potrà comunque tenere compagnia al pubblico con Domenica Live, la cui durata aumenterà. Tornerà così a scontrarsi con Domenica In di Mara Venier, a cui ieri ha dedicato un post su Instagram.