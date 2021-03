Barbara d’Urso, Domenica Live si allunga: “Ho telefonato a Mara Venier”

Barbara d’Urso e Mara Venier tornano a sfidarsi in televisione. Dopo la chiusura di Live-Non è la d’Urso, il programma serale di Barbarella in onda dal 2019, Domenica Live torna alla sua durata originale. La trasmissione inizierà su Canale 5 subito dopo pranzo e andrà avanti fino alle 18.45. Domenica Live sfiderà dunque Domenica In, come accaduto in passato. Un confronto che ha sempre acceso gli animi e che ha tenuto banco su giornali, siti web e social network.

Proprio per evitare ulteriori critiche e malelingue, Barbara d’Urso ha deciso di postare sul suo account Instagram una foto con Mara Venier, amica di vecchia data. La dottoressa Giò ha assicurato che non c’è alcuna rivalità con la collega e che è stata la prima persona a chiamare dopo aver appreso della novità in casa Mediaset.

Queste le parole di Barbara d’Urso a riguardo:

“È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene…Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono. I love you”

La foto è stata poi condivisa da Mara Venier sul suo profilo social. Un gesto che è stato molto apprezzato sia dai fan di zia Mara sia da quelli di Barbara d’Urso. A Pasqua, quindi, nessuna rivalità tra Domenica In e Domenica Live ma solo la voglia di offrire due tipi diversi di show.

Barbara d’Urso e il ritorno di Domenica Live

Considerata l’emergenza Coronavirus, Barbara d’Urso terrà compagnia ai suoi telespettatori anche nel giorno di Pasqua, ovvero domenica 4 aprile. Domenica Live partirà alle 14.50, più tardi rispetto a Domenica In, che apre i battenti alle 14 su Rai Uno.

Domenica Live andrà avanti fino alle 18.45, per poi lasciare spazio ad Avanti un altro di Paolo Bonolis. Barbara d’Urso dedicherà la prima parte all’informazione. Covid-19, politica e attualità, mentre nella seconda parte ci sarà spazio per lo spettacolo e il reality show del momento, l’Isola dei Famosi.

Domenica Live andrà in onda fino a fine stagione, così come Pomeriggio 5. Ancora incerto il futuro di Live-Non è la d’Urso. Barbarella ha ribadito che il suo show in prima serata tornerà a settembre ma secondo le ultime indiscrezioni Mediaset non avrebbe ancora preso una decisione a riguardo.