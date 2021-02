Domenica Live non chiude ma si allunga: nuovo orario da aprile

By

Domenica Live non sparirà dai palinsesti televisivi. Nei giorni scorsi si era parlato di una cancellazione del contenitore domenicale di Barbara d’Urso dopo la chiusura anticipata di Live-Non è la d’Urso. Ma così non sarà e Mediaset ha deciso di diramare un comunicato stampa nel quale ha chiarito tutta la situazione che un gran rumore sta facendo da giorni.

Nella nota viene puntualizzato che il programma serale di Carmelita tornerà in futuro su Canale 5 mentre il contenitore domenicale verrà allungato. Tornerà, insomma, alle origini. Fino al 2019 Domenica Live andava in onda tutto il pomeriggio: è stato poi ridimensionato per lasciare spazio a Live-Non è la d’Urso.

Dall’11 aprile 2021, dalle 15.00 alle 17.00, debutterà un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità che andrà ad arricchire Domenica Live. La trasmissione dedicata al costume e all’intrattenimento andrà in onda fino alle 18.45 con quattro ore di diretta.

Mediaset ha inoltre confermato che Live-Non è la d’Urso si concluderà ufficialmente domenica 28 marzo. Pomeriggio 5, invece, andrà avanti – come di consueto – fino all’inizio dell’estate.

Mauro Crippa, direttore generale dell’informazione Mediaset, ha dichiarato:

“Barbara d’Urso è capace di guardare oltre i confini del tradizionale pubblico delle news. Sa parlare un linguaggio semplice, informa e diverte le famiglie che trascorrono a casa la domenica. Sa spiegare la politica anche a chi normalmente non la segue. Barbara è una risorsa per Mediaset, una professionista che non ha mai tradito il suo pubblico”

A Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha prima assicurato che tanti siti dicono molte bugie e poi ha ribadito che il suo Live ha ancora una vita lunghissima così come Domenica Live. Nei giorni scorsi molti personaggi famosi hanno speso parole di elogio per la conduttrice napoletana. C’è chi ha addirittura parlato di sessismo nei confronti di Barbarella.

Parole di stima sono arrivati da diversi volti noti quali il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, il giornalista e opinionista tv Paolo Brosio, l’attivista politica e moglie di Eva Grimaldi Imma Battaglia, il massmediologo Klaus Davì. Più critica Selvaggia Lucarelli, da anni “nemica” di Barbara d’Urso.

La giornalista ha esultato per la chiusura anticipata di Live-Non è la d’Urso, definendolo un programma del tutto diseducativo e inadatto per la televisione italiana. Al momento non si hanno notizie riguardo il Grande Fratello di Barbara d’Urso.

La conduttrice ha confidato che tornerà presto in tv ma per il momento Mediaset ha scelto di lasciare spazio all’Isola dei Famosi con Ilary Blasi.