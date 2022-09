Aurora Ramazzotti è tornata su Instagram e dopo qualche giorno di silenzio è arrivata la reazione al gossip sulla gravidanza. Non ha né smentito né confermato, non per ora almeno. Al momento pare che la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti preferisca non dare corda alla cronaca rosa. Prima o poi però la verità salterà fuori, e se non dovesse essere lei a parlarne allora parlerà il suo corpo. Se fosse davvero incinta, ben presto si noterà la pancia crescere e sarà ormai impossibile negare.

Il gossip su Aurora Ramazzotti incinta ha scatenato intanto un lungo e grande dibattito: fin dove può spingersi il gossip? C’è chi si sta chiedendo se sia giusto o meno non rispettare la volontà di una futura madre, o possibile tale, di annunciare quando le pare e piace di essere in dolce attesa. Il gossip agisce così da tempo, obietterà qualcuno, e le nuove leve dello spettacolo dovrebbero aver imparato le regole del gioco. Non tutti però sono disposti a giocare e diventa quindi complicato essere un personaggio pubblico a queste condizioni.

Che la si pensi in un modo o in un altro, fatto sta che nei giorni scorsi è saltato fuori che Aurora Ramazzotti sarebbe in attesa del primo figlio. Il gossip è partito in realtà già settimane fa, quando mamma Michelle e Aurora erano state beccate mentre acquistavano un test di gravidanza. Il settimanale Chi ha rilanciato lo scoop pochi giorni fa rivelando che tra le due sarebbe Aurora quella incinta; si è parlato anche delle reazioni di Eros e Michelle, che diventerebbero presto nonni.

Appena si è diffuso il gossip è arrivata però una smentita: Tommaso Zorzi, amico fraterno di Aurora, ha scritto sui social che non gli risulta alcuna gravidanza in corso. Potrebbe essere intervenuto però solo per depistare tutti e lasciare che sia la sua amica a fare l’annuncio, quando e come vuole lei. Oggi invece è arrivata la reazione di Aurora Ramazzotti al gossip sulla gravidanza. È riapparsa su Instagram postando una sua foto e queste poche parole: “Ci vuole calma”. “Calma” si legge sul cappello che indossa, “ci vuole” lo ha aggiunto lei. Il messaggio comunque è chiaro.