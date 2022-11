Aurora Ramazzotti, gravidanza antipatica: ora si lamenta del seno

Un nuovo giorno, una nuova lamentela social da parte di Aurora Ramazzotti, che nelle scorse ore si è collegata al suo seguitissimo profilo, subito prima di partecipare ad un evento serale con la madre, per parlare di un altro (anzi l’ennesimo) fastidio della sua gravidanza: si tratta, nel caso specifico, del suo seno diventato troppo abbondante.

Quando si è in stato interessante, si sa, il corpo delle donne inizia a cambiare, accumulando latte che andrà presto a nutrire il nascituro. Questo processo ovviamente modifica e di molto il petto di una donna, che cresce in alcuni casi anche in maniera considerevole. Aurora Ramazzotti forse “non lo sapeva”, o magari non si aspettava che le sue misure sarebbero cambiate a tal punto. Tant’è che ieri sera, parlando ai suoi follower, la Ramazzotti ha condiviso il suo fastidio per la sua attuale condizione fisica:

“Cioè belle, estetiche, talvolta divertenti ma comunque pesano, quando le tiri fuori dal reggiseno sembra il mostro di Loch Ness che esce con queste vene verdi. E poi quando ti pieghi, ti si appoggiano sulla pancia, preferivo la mia prima.”

Quella del seno troppo grosso, tra l’altro, non è a quanto pare l’unica scocciatura che Aurora Ramazzotti sta vivendo da donna incinta. Qualche giorno fa, la presentatrice e influencer ha avuto altro di cui lamentarsi, ovvero i problemi del sonno che sta avendo in queste settimane. Aurora Ramazzotti ha infatti rivelato di stare vivendo una gravidanza da incubo: di notte, a quanto pare, continua ad essere tormentata da brutti sogni. Gli incubi a volte ritornano persino quando riesce a riaddormentarsi dopo essersi svegliata all’improvviso .

I retroscena della gravidanza di Aurora Ramazzotti

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sta tenendo aggiornato il popolo di Instagram con aggiornamenti giornalieri sulle sue condizioni. A poche ore dall’annuncio ufficiale della gravidanza, tra l’altro, Aurora ha rivelato il momento in cui ha scoperto di essere incinta: era una mattina, lei era insieme alla madre (entrambe avevano addosso il pigiama) e, dopo aver visto il risultato positivo del test di gravidanza, si sono abbracciate forte sulla porta del bagno di casa.

La primissima persona ad aver ricevuto la bella notizia al di fuori del contesto familiare è stata Sara Daniele, una delle sue migliori amiche, che ha dovuto mantenere il segreto fino a che lei e il suo Goffredo non si sono sentiti pronti per condividerlo.