Aurora Ramazzotti, gravidanza da “incubo”: l’influencer si racconta

Aurora Ramazzotti parla per la prima volta in assoluto ai suoi follower di quello che sta succedendo in questi primi mesi di gravidanza. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha raccontato di soffrire di un piccolo disturbo (se così lo si può chiamare) che la sta tormentando nel cuore della notte.

Si sta parlando di vere e proprie “notti da incubo”. La Ramazzotti ha rivelato di fare brutti sogni praticamente tutte le notti, che (in base alla sua interpretazione) sarebbero a quanto pare dei riflessi di tutte quelle sue paure nascoste che non le si manifestano di giorno. Questi incubi possono finire in due modi: quando la presentatrice si sveglia per andare in bagno (tre o quattro volte nel corso della notte) possono interrompersi bruscamente per riprendere quando si riaddormenta, oppure possono essere seguiti da incubi di altra natura.

Aurora Ramazzotti si è così rivolta ai suoi follower, chiedendo loro se tutto questo fosse normale. Ed ecco che, in breve tempo, le risposte che cercava sono arrivate. Sono infatti stati in molti i suoi seguaci (donne che hanno partorito, in particolar modo) a condividere le loro esperienze, sottolineando che si tratta di qualcosa che succede di fatto molto spesso. Secondo alcuni, per esempio, dipende dalla presa di coscienza che presto sarà mamma, con tutte le responsabilità del caso. Altri invece si sono spinti più in là dando alla ragazza anche dei consigli specifici, come l’importanza di iniziare a meditare prima di andare a letto.

Aurora Ramazzotti: tutti i retroscena sulla gravidanza

Aurora e la madre Michelle erano state pizzicate dal settimanale Chi proprio nel momento in cui avevano appena acquistato un test di gravidanza che si sarebbe presto rivelato positivo. La reazione delle due è stata rivelata tramite un’Instagram Stories pubblicata a diverse settimane dalla scoperta della bella notizia, una tenera d’immagine di un abbraccio emozionato fra madre e figlia in bagno. Stando al racconto dell’influencer, la prima a scoprire della gravidanza è stata l’amica Sara Daniele, la figlia di Pino Daniele che ha ovviamente dovuto mantenere a lungo il segreto.

Per il resto, già si si conosce il sesso del bebé in arrivo, rivelato nel corso di uno speciale gender reveal party: la Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza attendono un bel maschietto.